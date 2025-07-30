Не тільки сарана, а й блохи: Україну атакують дрібні кусючі мерзотники

Вони атакують навіть на пляжах

Здавалося б, блохи – це проблема лише для котів чи собак. Але ці маленькі кровопивці можуть зіпсувати життя і людям. Вони не просто неприємно кусаються, а й переносять небезпечні хвороби.

"Телеграф" розповість, чому зараз блохи такі активні, чим вони можуть бути небезпечні і як від них захиститися.

Зараз блохи дуже активні, бо погода для них ідеальна – тепло і волого. Вони швидко розмножуються і шукають нових "господарів". Тому ризик зустріти їх зростає. Навіть якщо у вас немає тварин, блохи можуть з'явитися у вашому домі.

Якими бувають блохи і де вони живуть

У світі є близько двох тисяч видів бліх, але найчастіше ми зустрічаємо котячих, собачих і щурячих. Є й людська блоха, але її значно менше. Важливо розуміти, що "котяча" чи "собача" блоха не означає, що вона живе лише на котах чи собаках. Ці комахи не вибирають і можуть кусати як тварин, так і людей.

Життєвий цикл бліх

Блохи не живуть постійно на тілі. Вони стрибають на жертву, щоб поїсти крові, а потім повертаються у свій сховок. Їх можна знайти в килимах, м'яких меблях, щілинах під плінтусами, у пилюці, а також у підвалах і на горищах. Ось чому навіть у квартирах без тварин можуть з'явитися ці стрибучі "сусіди".

Чи кусаються блохи і яка від них шкода

Так, блохи кусаються. І самки, і самці – бо всі вони їдять лише кров. Укуси бліх виглядають як маленькі червоні крапки, іноді з червоним обідком навколо. Вони часто розташовані групами або в ряд, найчастіше на щиколотках і ногах. На відміну від укусів комарів, блошині укуси дуже сверблять і можуть бути доволі болючими.

Крім неприємного свербежу, блохи можуть викликати алергію: висип, нервозність, головний біль або навіть проблеми з диханням. Якщо сильно чухати укуси, з'являються ранки, куди легко може потрапити інфекція.

Так виглядає звичайна блоха

Також ці комахи переносять небезпечні хвороби, такі як чума, тиф, туляремія, бартонельоз і деякі види глистів. Особливо небезпечними для людей вважаються щурячі блохи.

Де можна підхопити бліх?

Підхопити бліх можна будь-де, і не завжди через прямий контакт з твариною. Навіть дуже охайні господарі можуть зіткнутися з цією проблемою. Найчастіше блохи потрапляють у будинок на шерсті домашніх тварин після прогулянок, контакту з іншими тваринами, відвідування лісу, парку чи навіть громадського транспорту.

Крім того, блохи можуть потрапити у дім на вашому одязі та взутті. Вони легко проникають через тріщини у стінах чи підлозі, їх може занести вітер або ж вони приходять з підвалів, особливо якщо там волого і брудно. Також ризик зростає у будинках, де є гризуни, наприклад, миші чи щурі, які переносять бліх.

Втім, блохи можуть жити не лише в домі чи на домашніх тваринах. Є так звані піщані блохи, які можуть розповсюджуватись практично на будь-якому узбережжі.

Блохи атакували відпочиваючих на пляжі

Як розповіла наша читачка Олена, яка відпочивала в Болгарії, блохи можуть неприємно дошкуляти навіть там: "Нас так покусали в Болгарії… Вони в піску. Лежиш на лежаку і не рятує, вони скачуть. Слідів від укусу не залишається, але неприємно, коли хочеш задрімати на пляжі. Всі сидять і легенько б’ють себе по тілу, ніби то комарі".

Цьогоріч також у соцмережах туристи скаржились, що на одеських пляжах також зафіксовано нашестя бліх. Вони сильно дошкуляють.

Як боротися з блохами у домі

Щоб ефективно боротися з блохами, треба діяти комплексно. Якщо у вас є тварини, їх треба регулярно обробляти спеціальними засобами. Важливо також часто пилососити килими, м'які меблі та всі поверхні, де можуть ховатися блохи. Після прибирання мішок для пилососа потрібно одразу викинути.

Прати підстилки тварин, постіль та інший текстиль при високих температурах — це допоможе знищити яйця та личинки бліх. Можна також використовувати спеціальні спреї або аерозолі для обробки приміщень.

Якщо бліх дуже багато, краще звернутися до професіоналів, які займаються знищенням комах. Регулярне прибирання та догляд за тваринами допоможуть уникнути неприємних зустрічей з цими шкідниками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українець знайшов місце, де "зароджується" сарана. Чоловік натрапив на шкідників випадково.