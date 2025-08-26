У парку Дніпра вихователька штовхала дитину: думка мережі розділилася (відео)

У мережі вже розпочалося гучне обговорення

Користувачі мережі зняли на відео, як вихователька приватного дитячого садка у Дніпрі штовхала маленьку дівчинку. Пригода сталася у парку Писаржевського.

Відеозаписом з місця події поділився місцевий telegram-канал "Ху**ий Дніпро". За повідомленнями очевидців, жінка вдарила дівчинку, проте цього моменту на відео немає.

Також у повідомленні зазначено, що жінка почала виправдовувати свій вчинок тим, що дитина нібито "сама винна" у цій ситуації.

На ролику видно, що жінка кілька разів різко смикає дитину. На 13-й секунді ролика помітно, що вона також легко хлопнула дівчинку по спині. Дівчинка теж відповідала, намагаючись наступити виховательці на ноги.

Думка мережі щодо події розділилася. Одні говорили, що виховательку треба усунути, інші закликали не перебільшувати те, що показано на кадрах.

Думка людей, які стали на бік дитини

Думка людей, які стали на бік виховательки

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі у парку Шевченка на дівчинку впала інсталяція у вигляді барного стільця та проломила череп. Подія сталася в неділю, 24 серпня, зараз дитина перебуває у комі.