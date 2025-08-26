В парке Днепра воспитательница толкала ребенка: мнение сети разделилось (видео)

В сети уже началось громкое обсуждение

Пользователи сети сняли на видео, как воспитательница частного детского сада в Днепре толкала маленькую девочку. Происшествие произошло в парке Писаржевского.

Видеозаписью с места происшествия поделился местный telegram-канал "Ху**ый Днепр". Согласно сообщениям очевидцев, женщина ударила девочку, однако этого момента на видео нет.

Также в сообщении указано, что женщина начала оправдывать свой поступок тем, что ребенок якобы "сам виноват" в этой ситуации.

На ролике видно, что женщина несколько раз резко одергивает ребенка. На 13-й секунде ролика заметно, что она также легко хлопнула девочку по спине. Девочка при этом тоже отвечала, пытаясь наступить воспитательнице на ноги.

Мнение сети относительно происшествия разделилось. Одни говорили, что воспитательницу надо отстранить, а другие призвали не преувеличивать происходящее.

Мнение людей, которые стали на сторону ребенка

Мнение людей, которые стали на сторону воспитательницы

