Зовсім молода. У Нікополі росіяни вбили 23-річну дівчину - про неї склали щемливий вірш (фото)

Росія обстріляла Нікополь у Дніпропетровській області 11 жовтня. Жертвою атаки стала 23 річна дівчина.

Що потрібно знати:

Внаслідок атаки по Нікополю загинула 23-річна Руслана Морозова

Окупанти обстріляли місто близько двох десятків разів артилерією та безпілотниками

У загиблої дівчини залишилися дві маленькі сестрички та мати з інвалідністю

Про це повідомили у Фейсбук-спільноті "Нікопольці громадська спілка". Там показали фото дівчини і написали, що вона загинула.

Як пише Ольга Норд, дівчина була жителькою міста. Мова йде за Руслану Морозову.

Як виглядала Руслана Морозова

Користувачі мережі присвятили Руслані Морозовій щемливий вірш. Його автор – Ольга Мітченко.

Що відомо про обстріл Нікополя

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що 11 жовтня окупанти вдарили по Нікопольщині близько двох десятків разів. Цілили артилерією та безпілотниками по райцентру, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах.

У Нікополі загинула 23-річна дівчина. Щирі співчуття рідним, пише Микола Лукашук

Також постраждали 62-річний чоловік та 37-річна жінка. За його словами, у місті пошкоджений магазин, багатоповерхівка та приватний будинок, спорткомплекс та інфраструктура.

Що відомо про Нікополь за час повномасштабної війни

У 2022 році, з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну, Нікополь не був в окупації, проте захоплення російськими окупаційними військами міста Енергодар, що знаходиться на лівому березі річки Дніпро, дозволяє російським окупантам вести регулярні обстріли міста та населених пунктів громади.

Повітряна тривога у цьому регіоні майже цілодобово не вщухає.

Перший обстріл Нікополя російськими військами відбувся 12 липня 2022 року та майже щодня зазнає регулярних обстрілів міста та району. У подібній ситуації опинився й сусідній населений пункт Марганець та громади.

1 жовтня 2025 року наказом Володимира Зеленського місту було надано Відзнаку "Місто-герой України".

Про те, як повномасштабна війна змінила Нікополь — читайте у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.