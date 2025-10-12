Совсем молодая. В Никополе россияне убили 23-летнюю девушку - о ней сочинили пронзительное стихотворение (фото)

У девушки остались две сестры и мать с инвалидностью

Россия обстреляла Никополь в Днепропетровской области 11 октября. Жертвой атаки стала 23-летняя девушка.

В результате атаки по Никополю погибла 23-летняя Руслана Морозова

Оккупанты обстреляли город около двух десятков раз артиллерией и беспилотниками

У погибшей девушки остались две маленькие сестренки и мать с инвалидностью

Об этом сообщили в Фейсбук-сообществе "Никопольцы общественный союз". Там показали фото девочки и написали, что она погибла.

Как пишет Ольга Норд, девушка была жительницей города. Речь идет о Руслане Морозовой.

Погибшая девушка в никополе Руслана Морозова

У нее остались две маленькие сестренки и мать с инвалидностью.

Как выглядела Руслана Морозова

Пользователи сети посвятили Руслане Морозовой пронзительное стихотворение. Его автор – Ольга Митченко.

Что известно об обстреле Никополя

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что 11 октября оккупанты ударили по Никопольщине около двух десятков раз. Целили артиллерией и беспилотниками по райцентру, Покровской, Мировской и Марганецкой общинах.

В Никополе погибла 23-летняя девушка. Искренние соболезнования родным, пишет Николай Лукашук

Также пострадали 62-летний мужчина и 37-летняя женщина. По его словам, в городе поврежден магазин, многоэтажка и частный дом, спорткомплекс и инфраструктура.

Что известно о Никополе за время полномасштабной войны

В 2022 году, с началом полномасштабного российского вторжения в Украину, Никополь не был в оккупации, однако захват российскими оккупационными войсками города Энергодар, находящегося на левом берегу реки Днепр, позволяет российским оккупантам вести регулярные обстрелы города и населенных пунктов.

Воздушная тревога в этом регионе почти круглосуточно не утихает.

Первый обстрел Никополя российскими войсками произошел 12 июля 2022 года и почти ежедневно подвергается регулярным обстрелам города и района. В подобной ситуации оказался и соседний населенный пункт Марганец и общины.

1 октября 2025 года приказом Владимира Зеленского городу был отмечен знак "Город-герой Украины".

О том, как полномасштабная война сменила Никополь – читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.