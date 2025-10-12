Цвинтар автівок, знищені будинки і сумні люди: у що Росія перетворила прифронтову Костянтинівку (фото)

Попри постійні обстріли люди продовжують жити у місті — готують на вогнищі і їздять на велосипедах

У Донецькій області росіяни щодня обстрілюють Костянтинівку — прифронтове місто на сході країни. Вулиці і будинки нагадують фільм жахів.

Що потрібно знати:

Ян Доброносов провів репортаж у місті та показав, як виглядає Костянтинівка у Донецькій області

Люди, які залишилися в прифронтовому місті, готують їжу на вогнищі

У місті і досі живуть люди — близько 6500 жителів намагаються підтримувати одне одного

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов показав, як зараз виглядає місто. Він побував поруч зі зруйнованим будинком, куди прилетіла ворожа зброя.

На кадрах, які показав наш кореспондент, помітно, що будівля зазнала серйозних руйнувань. За його словами, це не єдина локація, куди ворог цілився ракетами та іншими видами озброєння.

"Все розбито, машини, будівлі, літають FPV-дрони, дуже мало людей", — саме так Ян Доброносов прокоментував ситуацію у Костянтинівці.

Зруйнований будинок у Костянтинівці. Фото - Ян Доброносов "Телеграф"

Конструкції будинку обвалилися. Фото - Ян Дороносов, "Телеграф"

Люди, які не виїхали з міста і продовжують жити у прифронтовому місті організували кухню на вулиці і готують їжу на вогнищі. Кореспондент "Телеграфу" каже, що поруч з баняком можна побачити серійний номер снаряда.

Костянтинівка. Люди готують їжу на вогні. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Як виглядає вулична кухня у Костянтинівці. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Вулиці міста зовсім пусті та розбиті. На кадрах помітно, що кожен другий будинок має руйнування, частина з них не придатні для життя. Про спокійне і мирне життя нагадують лише рекламні банери, хоча і вони стали ціллю для окупантів.

Зруйнований будинок у Костянтинівці. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Люди, які залишились у місті намагаються хоч якось триматися та підтримувати одне одного. Чоловіки їздять на велосипедах, деякі ходять по місту з пакетами, ймовірніше, там продукти. Голодні тварини блукають містом у пошуках їжі — саме так виглядає" російський мир".

Люди у Костянтинівці їздять на велосипедах. Фото - Ян Доброносов "Телеграф"

Люди їздять однією з вулиць де встановлені антидронові сітки. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Голодні тварини шукають їжу у Костянтинівці

На кадрах, які встиг зробити Ян Доброносов помітно, що люди серед руїн і сірого міста-привиду живі, але їх сум в очах показує насправді, наскільки їм важко і боляче.

Жителька Костянтинівки поруч з будинком. Фото - Ян Доброносов "Телеграф"

Чоловік з продуктами у Костянтинівці. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Жителька Костянтинівки

Кореспондент "Телеграфу" зафіксував, як виглядають автівки містян, які колись були придатні до користування і могли їздити на великі відстані, поки окупанти не почали війну.

Додамо, що речник Української добровольчої армії Сергій Братчук у коментарі "Телеграфу" казав, що росіяни концентрують основні зусилля в районі Покровська, намагаючись оточити місто. Однак на ньому окупанти зупинятися не мають наміру. Росіяни мають бажання зайняти й інші міста Донецької області. Серед них Костянтинівка, Мирноград, Добропілля, а в більш віддаленій перспективі — Слов’янськ і Краматорськ.

Що відомо про Костянтинівку

Костянтинівка – це місто в Донецькій області, відоме як "столиця скляної промисловості України", яке нині перебуває під постійними обстрілами з боку російських військ. У місті залишилося близько 6500 жителів, а родини з дітьми були евакуйовані.

Місто називають прифронтовим, адже згідно карті Deepstate, відстань від Костянтинівки до Часово Яру — 11 км.

