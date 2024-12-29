Сморід накриє одне з великих міст України. Коли та в чому причина

Підприємства закликали коротити викиди

У неділю, 29 грудня, у Запоріжжі очікується погіршення якості повітря. Жителі міста можуть відчувати неприємний запах через несприятливі погодні умови.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА. Там зазначили, що, за даними обласного центру з гідрометеорології, з 20:00 28 грудня до 20:00 29 грудня на території міста очікуються метеоумови, які сприяють значному забрудненню повітря.

Це може призвести до накопичення шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери. Зокрема, з неприємним запахом.

Для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище Департамент захисту довкілля ОДА закликав місцеві підприємства скоротити викиди. В ОДА наголосили, що заходи щодо скорочення викидів за несприятливих метеорологічних умов передбачені умовами чинного Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Крім того, населенню рекомендували у зазначений проміжок часу дотримуватися правил гігієнічної безпеки. Громадянам порадили уникати тривалого перебування на вулиці, тримати вікна закритими, пити більше рідини.

Варто зазначити, що за даними сервісу SaveEcoBot, наразі у Запоріжжя якість повітря знаходиться у межах норми. Проте ситуація може змінитись.

Нагадаємо, в неділю, 29 грудня, у Києві очікується сильний туман, який призведе до обмеженої видимості на дорогах та вулицях міста. Мешканців та гостей столиці попереджають про небезпечні метеорологічні явища — у столиці оголошено І рівень небезпеки (жовтий).