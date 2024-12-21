У Тернополі з’явився свій "оберіг": подібний зміг пережити ядерне бомбардування (відео)

Судячи з кадрів, будівництво воріт ще не закінчено

Хоча Тернопіль знаходиться приблизно за 8,5 тисячі кілометрів від Японії, проте навіть там можна знайти речі, які нагадують про цю країну. Наприклад, місцеві користувачі мережі звернули увагу на торії, розташовані на території парку.

Кадрами поділився блогер bolekhivka. Автор відео пожартував про те, що тепер це найбезпечніше місце міста і назвав браму "оберегом".

При цьому автор нагадав, що після атомного бомбардування Хіросіми торії не було зруйновано, навіть попри те, що вони опинилися майже в самому епіцентрі вибуху. Варто уточнити, що насправді ці ворота знаходяться в Нагасакі, а не в Хіросімі.

Подібні ворота без стулок називаються торії і зазвичай показують місце, звідки починається територія синтоїстського святилища (Дзинзя). Після поширення буддизму в Японії Торії почали використовувати і в буддистських храмах.

Звідки у японців з’явилася традиція будувати ворота без стулок є великою загадкою для дослідників, проте подібні архітектурні об’єкти можна побачити в Індії, Китаї та Кореї, хоча кожна культура робить їх у своєму стилі. Навіть у Японії можна знайти більше десятка різновидів стилів будівництва торії.

У Тернополі, як відомо, немає синтоїстських, ні буддистських храмів, а тому не зовсім зрозуміло, що означає ця інсталяція. Однак вона дійсно могла бути поставлена, щоб символізувати стійкість та продовження життя після катастрофи. Принаймні так японці ставилися до воріт Санно-Дзиндзя ("святилище гірського царя") у Нагасакі, коли вони витримали ядерний вибух у 1945 році.

Наполовину зруйновані торії у Нагасакі. 1945 рік

Ще одна брама в Нагасакі. Торії зі знімку вище виділені на фото червоним

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про замок Тустань у Закарпатській області. Вчені змогли за допомогою доповненої реальності показати, як він міг би виглядати.