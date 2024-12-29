Вонь накроет один из крупных городов Украины. Когда и в чем причина

Предприятия призывали сократить выбросы

В воскресенье, 29 декабря, в Запорожье ожидается ухудшение качества воздуха. Жители города могут испытывать неприятный запах из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА. Там отметили, что, по данным областного центра гидрометеорологии, с 20:00 28 декабря до 20:00 29 декабря на территории города ожидаются метеоусловия, способствующие высокому загрязнению воздуха.

Это может привести к накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы. В частности, с неприятным запахом.

Для уменьшения негативного влияния на окружающую среду Департамент по защите окружающей среды ОГА призвал местные предприятия сократить выбросы. В ОГА отметили, что меры по сокращению выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях предусмотрены условиями действующего разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками.

Кроме того, населению рекомендовали в указанный промежуток времени соблюдать правила гигиенической безопасности. Гражданам посоветовали избегать длительного пребывания на улице, держать окна закрытыми, пить больше жидкости.

Стоит отметить, что по данным сервиса SaveEcoBot, сейчас в Запорожье качество воздуха находится в пределах нормы. Однако ситуация может измениться.

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, в Киеве ожидается сильный туман, приведший к ограниченной видимости на дорогах и улицах города. Жителей и гостей столицы предупреждают об опасных метеорологических явлениях — в столице объявлен уровень опасности (желтый).