"Боруссія" Д пройшла ПСВ на шляху у чвертьфінал Ліги чемпіонів (відео)

Німецький клуб йде далі в головному єврокубку

У середу, 13 березня, "Боруссія" Д приймала ПСВ у рамках гри-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Перша зустріч, яка проходила в Ейндховені (Нідерланди), переможця не виявила — 1:1.

Поєдинок, що відбувся у Дортмунді на "BVB-Штадіоні", завершився з рахунком 2:0 на користь дортмундців. Про це повідомляє "Телеграф".

Господарі з перших хвилин почали тиснути на ворота гостей, через що ті почали багато помилятися в обороні. Саме помилка захисників ПСВ призвела до взяття воріт. На 3-й хвилині Джейдон Санчо після серії відскоків підхопив м’яч поблизу чужого штрафного майданчика і точно пробив у кут воріт. У другому таймі обидві команди створили кілька моментів біля воріт одна одної, але забивали лише господарі — на останніх секундах відзначився Марко Ройс.

Таким чином, за сумою 2 матчів саме німецький клуб вийшов у чвертьфінал ЛЧ. Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п’ятницю, 15 березня.

Повний відеоогляд матчу "Боруссія" Д — ПСВ:

Нагадаємо, напередодні у чвертьфінал Ліги чемпіонів пробилися ще 6 команд. "Манчестер Сіті" легко пройшов "Копенгаген", "Реал" не без проблем отримав прийнятний результат проти РБ "Лейпциг". Крім того, ПСЖ вибив з турніру "Реал Сосьєдад", а "Баварія" — "Лаціо". Також "Барселона" розправилася над "Наполі", а "Арсенал" у серії пенальті переграв "Порту".