"Атлетіко" пройшов "Інтер" і вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Гра завершилась у серії пенальті з рахунком 2:1 (3:2) на користь іспанського клубу

У Мадриді завершився матч-відповідь 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Атлетіко" приймав міланський "Інтер". Перша гра завершилася перемогою команди з Мілану з рахунком 1:0.

У матчі-відповіді "Атлетіко" також зумів обіграти суперника з мінімальним рахунком, а потім здолав і в серії пенальті — 2:1 (3:2), повідомляє "Телеграф". Героєм гри став воротар іспанської команди Ян Облак.

У першому таймі команди недовго придивлялися одна до одної, а "Атлетіко" вже на початку створив кілька небезпечних моментів біля воріт гостей. Проте "Інтер" стримав атакуючий порив господарів поля, вирівняв гру, а на 33-й хвилині Федеріко Дімарко чудовим ударом відкрив рахунок — 0:1.

Здавалося, доля матчу на цьому може бути вирішена наперед, але буквально в наступній атаці, за 2 хвилини, Антуан Грізманн зрівняв результат, не менш красиво вдаривши з розвороту — 1:1. Більше того, до кінця першого тайму Грізманн мав ще пару моментів, щоб вивести "Атлетіко" вперед та зрівняти рахунок за сумою двох матчів.

Після перерви гра йшла на зустрічних курсах, але наприкінці "Атлетіко" передбачувано пішов уперед і Депай став головним егроєм останніх хвилин основного часу гри. Спочатку він із забійної позиції влучив у штангу, ано вже у наступній атаці забив гол – 2:1 та 2:2 за сумою двох матчів.

У додатковий час команди були передбачувано обережні, але навіть у такій пасивній грі були моменти взяття воріт. Проте все вирішилося в серії пенальті, де чудово проявив себе Ян Облак. Він відбив два удари з 11-метрового, а ще в одному пенальті м’яч полетів вище за ворота. Це був вирішальний п’ятий пенальті "Інтера", який не реалізував Лаутаро. Переможним же для "Атлетіко" став гол Корреа — 3:2 у сері пенальті та іспанська команда вийшла до чвертьфіналу ЛЧ.

В іншому матчі дня німецька "Борусія" обіграла нідерландський ПСВ з рахунком 2:0 і також вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.