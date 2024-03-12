У стилі Флеша: Мудрик забив супергол у АПЛ (відео)

Українець вийшов на заміну та відзначився переможним голом

У понеділок, 11 березня, "Челсі" у рамках матчу 28-го туру чемпіонату Англії з футболу сезону 2023/24 приймав "Ньюкасл", а вінгер лондонців Михайло Мудрик забив важливий гол. Напередодні Сині поступилися "Ліверпулю" у фіналі Кубка ліги.

Зустріч, що проходила у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж", завершилася з рахунком 3:2 на користь "Челсі". Про це повідомляє "Телеграф".

Мудрик з’явився на полі у другому таймі за рахунку 2:1 на користь господарів, замінивши Рахіма Стерлінга. Через 5 хвилин Михайло після передачі Конора Галлагера проник у чужий штрафний майданчик, обійшов захисника, воротаря і пробив у порожні ворота. Українець усе зробив настільки швидко, що пресслужба Синіх порівняла його із супергероєм Флешем, який славиться своєю блискавичною швидкістю.

У підсумку поєдинок завершився з рахунком 3:2, Сині здобули важливі 3 очки. До речі, "Челсі" (39 очок) посідає 11-е місце в АПЛ, "Ньюкасл" (40 очок) — десятий.

Раніше повідомлялося, що Мудрик оформив гол у ворота "Лідса" у Кубку Англії. До цього Михайло зробив асист у грі проти "Вулвергемптону" в АПЛ.