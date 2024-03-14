Первое фото за полгода: жена украинского футболиста похвасталась откровенными формами

На страницу девушки подписаны почти 200 тысяч человек

Один из ключевых футболистов "Днепр-1" Максим Третьяков все еще восстанавливается после тяжелой травмы — у него был диагностирован разрыв крестообразных связок еще полгода назад. Также на это время из поля зрения пропала и его супруга, но случилось это не по причине травмы футболиста.

Лиза Третьякова не баловала поклонников своими откровенными снимками в Instagram из-за того, что ее аккаунт был заблокирован. Об этом пишет UA-Football.

По данным источника, аккаунт супруги Третьякова разблокировали несколько дней назад. По этому случаю бьюти-блогер сразу порадовала подписчиков свежим откровенным снимком, а также дала им "указания".

Поклонники девушки оценили ее внешний вид и рассыпались в комплиментах в комментариях. Отметим, что Лиза и Максим воспитывают дочь Сабрину.

Лиза Третьякова ведет свой блог уже более пяти лет. На ее страничку по состоянию на март 2024 года подписаны почти 200 тысяч человек.

Что касается Максима Третьякова, то он является воспитанником "Днепра". До перехода в "Днепр-1" он выступал за "Металлист", "Черноморец" и "Александрию". Также он играл за словацкий "ДАК 1904".

Ранее "Телеграф" писал о том, что в последнем туре УПЛ "Днепр-1" не смог набрать три очка.