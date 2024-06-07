У Харкові мешканці будинку чотири доби сидять без світла і вже звернулися до поліції

Численні звернення мешканців на "гарячу лінію", а також телефони відповідних служб успіху не дали

У Харкові мешканці будинку на вулиці Велика Кільцева, 4, заявили на "Обленерго" до поліції. Причиною цього стала відсутність електроенергії у їхніх квартирах чотири доби поспіль.

Мешканці розповіли, що окрім відсутності світла у деяких квартирах також немає води, оскільки не працюють помпи для її підкачування на верхні поверхи. Про це пише "Думка".

"Причина не у ворожих ракетних ударах і не в знесиленій електросистемі міста, а просто в непорозумінні між юридичними особами. ПАТ "Харківенергозбут", АТ "Харківобленерго" та ТОВ "Агентство нерухомості "Рестріелт", яке є керуючою компанією нашого будинку. Вони не можуть порозумітися, за якими тарифами повинні платити мешканці будинку за електрику», — кажуть мешканці будинку.

Наголошується, що зараз компанії перебувають у стані апеляційного судового процесу. Суд першої інстанції прийняв бік компанії, що управляє.

Мешканці скаржаться, що попри це працівники "Харківобленерго" та "Харківенергозбуту" відключили будинок від електрики.

"Численні звернення мешканців на "гарячу лінію", а також телефони відповідних служб успіху не дали. Станом на 24 травня заборгованість за комунальні послуги, у тому числі й електроенергію, за весь будинок становить аж 12185 грн, і то за рахунок сімей, що виїхали" з Харкова, решта платить своєчасно", — підкреслили жителі.

6 червня обурені мешканці викликали наряд поліції та подали колективну заяву за порушення їхніх прав.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 7 червня у Харкові та Харківській області діятимуть графіки відключень. Стало відомо, у кого і скільки не буде світла цього дня.