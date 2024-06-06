Графіки відключення стягнуть м’якше: в "Укренерго" повідомили хорошу новину

В "Укренерго" попередили, що відключення світла не припиняться зовсім

В Україні може покращити ситуацію в енергосистемі, але ненадовго. У ніч із 7 на 8 червня почне працювати додатковий блок на атомній електростанції.

Про це в ефірі ток-шоу "Української правди" розповів голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. За його словами, додатковий енергоблок зніме навантаження з енергосистеми України.

"Ми очікуємо, що в ніч з п’ятниці на суботу вийде в роботу додатковий блок на АЕС і це на два тижні дасть приємне приварювання до потужності, яку ми маємо по всій енергосистемі. Тобто графіки не зникнуть, але стануть м’якше по всій енергосистемі", — сказав Володимир Кудрицький.

Глава "Укренерго" додав, що після введення в роботу областям буде легше дотримуватися лімітів на споживання електроенергії. Але покращення буде тимчасовим, адже у липні посилиться спека, а це створить додаткове навантаження на енергосистему країни.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Україна рухається до енергетичної катастрофи. Країна не має ресурсів самостійно відновлювати пошкоджені енергооб’єкти.