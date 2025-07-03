Скільки коштує відкрити підземну школу: мер Харкова поділився цифрами

Місто кілька років живе під обстрілами, а дітям треба здобувати освіту

Облаштування підземної школи, такої як зробили у Харкові, в середньому обходиться в 100 мільйонів залежно від рівня ґрунтових вод та інших нюансів.

Дитсадок під землею коштуватиме приблизно 230–250 мільйонів. Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Якщо облаштування метро-школи в середньому обходиться в 100 мільйонів у залежності від рівня ґрунтових вод та інших нюансів, то дитсадок обійдеться в приблизно 230–250 мільйонів, згідно з проєктно-кошторисною документацією", – сказав він.

Підземна школа у Харкові

Школярі у Харкові змушені навчатися під постійними обстрілами росіян. Щоб убезпечити дітей, у місті було створено першу у світі підземну школу. Школа розташована на глибині 6 метрів, а навчальні класи розраховані на 900 дітей.

Метро-школа у Харкові

Підземна школа розташована в Індустріальному районі Харкова та складається з 20 класів. Її спорудили на станції метро "Університет". У кабінетах зробили звукоізоляцію, належну циркуляцію повітря, освітлення. З одного боку стіна в ці класи скляна і можна бачити, як проходить освітній процес.

У класах є звукоізоляція та система циркуляції повітря

Також Терехов розповів, що зараз у Харкові проживає 1,3 мільйона людей. При цьому перед повномасштабним вторгненням у 2022 році офіційний показник становив 1,4 мільйона, хоча фактично у місті проживало на той момент 2 мільйони.