"Це вже просто маячня якась": водії Uklon довели харків’янку до люті (відео)

Ситуація вже стала буденністю

Якість послуг популярного сервісу таксі Uklon просіло, а клієнти скаржаться на те, що водії приїжджають не за вказаною адресою. Попри це, вони все одно включають платне очікування.

З такою ситуацією зіткнулася мешканка Харкова з нікнеймом beyourself1654. Ситуацію вона описала у соцмережі Instagram.

За словами жінки, вона живе на кутовому будинку, проте, щоб дійти до перехрестя їй треба пройти два світлофори. При цьому на її вулиці односторонній рух, через що водії не надто хочуть під’їжджати до її адреси.

Автор відео зазначає, що після того, як водії зупиняються на сусідній вулиці, вони включають лічильник за очікування, доки їй доводиться постійно шукати потрібну машину. При цьому жінка скаржиться, що якщо раніше такі ситуації траплялися в одному випадку із десяти, то зараз в одному випадку з десяти водій приїжджає на потрібну адресу.

Вона зазначила, що у новій ситуації водій не став їй повідомляти про те, що приїхав на сусідню вулицю, навіть коли у неї почали списувати гроші за простій. Коли вона набрала водія, щоб дізнатися де він, той сказав, що "треба було зателефонувати та уточнити".

"Зателефонувати і уточнити, чи під’їхали ви під мій будинок? Вибачте, але це вже просто маячня" автор відео

Користувачі мережі зазначають, що ситуація не поодинока і теж розповіли про свої історії.

У мережі скаржаться на якість Uklon

Як повідомлялося раніше, сервіс Uklon і раніше потрапляв під шквал критики. Наприклад, раніше користувачі багато скаржилися на те, що він дозволяє розплатитися лише готівкою.