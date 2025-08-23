У харків'ян насправді є корона, у мережі завірусилося смішне відео

"Харківська статуя свободи", — жартують у мережі

Харків — прекрасне та сучасне місто, яке Росія регулярно обстрілює. Проте жителі міста не втрачають ані почуття гумору, ані креативності — харків'янка запустила патріотичний флешмоб з "короною".

Користувачка TikTok з ніком dalara.art опублікувала відео, зняте на Майдані Конституції в центрі Харкова. До свят — Дня Прапора та Дня Конституції його прикрасили інсталяціями з українськими прапорами. Відео зняте таким чином, що в якийсь момент, конструкція з прапорами створює ніби "корону" на голові дівчини.

Та немає у харків'ян корони на голові, не вигадуй — підписала відео авторка

Річ у тім, що інколи про жителів того чи іншого міста кажуть, що в них "корона на голові". Мається на увазі що нібито їм притаманні зарозумілість та зверхнє ставлення до інших. Харків'янка наочно показала, яка саме корона є у жителів Харкова.

Відео набуло шаленої популярності

Відео харків'янки набрало велику кількість переглядів, поширень та коментарів. Це дійсно оригінальний та креативний спосіб без слів сказати що ти — українка та висловити любов до своєї країни.

Жительки Харкова пишуть, що теж робитимуть такі фото та відео. Українці з інших міст висловлюють захоплення Харковом, його атмосферою та жителями. В мережі пишуть:

Ідея неперевершена! Робіть флешмоб, харків'яни. Ми будемо вами милуватись

Яка гарна! Таке фото потрібно всім харківʼянам

Харківська статуя свободи

