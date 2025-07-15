Колись тут стояли черги: як зараз виглядає легендарна "Варенична" у Харкові

Це місце було одним із найпопулярніших у Харкові

Українські міста були наповнені затишними місцями, про які зараз чимало мешканців згадує з усмішкою. Наприклад, бар "Затишок" у Харкові, де пригощали ароматними напоями з Криму. Не менш популярною була "Варенична", де можна було скуштувати свіжі та смачні страви.

У 60-х роках минулого століття на вулиці Сумській, 21 відкрили "Вареничну". Заклад був розташований у стародавній будівлі наприкінці місцевої "стометрівки". До "Вареничної" вели круглі дерев'яні сходи, а столи були вкриті червоними скатертинами.

"Варенична" у Харкові, фото з соцмереж

Офіціантки обов'язково були одягнені у вишиванки, адже пригощали українськими стравами. Тут пропонували солоні та солодкі вареники з великим вибором начинок, тож серед харків'ян це було популярне місце. Жінки з полегшенням зітхали, коли приходили сюди з родинами, адже не потрібно було готувати у цей день вдома. Тож після прогулянок Харковом сюди приходили підкріпитися.

Тут можна було скуштувати вареники з сиром, м’ясом, яблуками, вишнями, картоплею та грибами. Подавали навіть юшку з варениками, а в додаток можна було замовити смажену цибулю, сметану чи шкварки. Зараз на місці колишньої "Вареничної" розташовані бар та заклад швидкої їжі.

Будівля колишньої "Вареничної" зараз, фото kharkov.go

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