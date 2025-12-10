Рус

У Харкові є вулиця "червоних ліхтарів"? Як вона називалась раніше та що можна побачити на ній (фото)

Марина Бондаренко
Ця вулиця маленька, але має цікаву історію

Невелика вулиця Дівоча у центрі Харкова спершу носила старовинну назву, потім стала іменем радянського діяча, а сьогодні знову повернулася до історичного варіанту. Однак вона цікава не лише своєю назвою.

Тут можна зустріти старовинні будинки з готичними фасадами, дізнатися про долі відомих харків’ян і навіть відчути атмосферу, яка колись породжувала легенди про "жіночі монастирі". Детальніше про неї вирішив написати "Телеграф".

Невелика, але скандальна? Що приховує вулиця Дівоча у Харкові

Першими мешканцями вулиці Дівочої були церковнослужителі. Тоді на вулиці стояло близько півтора десятка будинків без водопроводу та освітлення, а доріг майже не було. Нумерація будинків починалася від сучасної вулиці Маршала Бажанова (нині Чорноглазівська), що іноді викликало плутанину.

У 1977 році вулицю назвали на честь радянського діяча Миколи Демченка, але під час декомунізації їй повернули історичну назву. На Дівочій також були прибуткові будинки — №3, №5, №8.

Походження назви вулиці точно невідоме. Деякі дослідники пов’язують її з Інститутом шляхетних дівчат або навіть із будинками розпусти, але документів на це немає. Відомо, що тут був гуртожиток Єпархіального жіночого училища та один будинок у готичному стилі, який називали "жіночим монастирем".

Особняки на вулиці Дівочій належали відомому філологу Олександру Потебні. Будинки №3 та №5а збудували для нього на початку XX століття, і вони досі вважаються пам’ятками архітектури. У будинку №5 жив військовий прокурор Віктор Савінков із сім’єю, де народився його син Борис — відомий революціонер та керівник бойової організації есерів.

Дівоча вулиця у Харкові
"Готичний замок" у центрі Харкова, будинок №3
Дівоча вулиця у Харкові
Будинок № 5

Будинок №14 називали "будинком чорносотенця" — там жив російський націоналіст і монархіст Андрій В’язигін. На будівлі навіть встановлювали меморіальну дошку, але її згодом зняли.

Будинок №14

У будинку №16 на розі Дівочої та Маршала Бажанова на початку XX століття мешкали письменники Юрій Олеша та Валентин Катаєв. У них гостювали поет Едуард Багрицький та знамениті автори "12 стільців" і "Золотого теля" Ілля Ільф та Євген Петров.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про один з найголовніших проспектів Харкова, який був названий на честь першого космонавта.

