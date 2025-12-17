Спадщина під забороною: як на Харківщині конфіскують земельні ділянки у росіян

Росіяни незаконно володіли майже 300 гектарами землі в Харківській області

В Харківській області триває робота з повернення в державну власність незаконно утримуваних іноземцями земельних ділянок. Наразі, у більшості випадків громадян Росії, вже конфісковано 114 земельних ділянок загальною площею 270 гектарів.

Кількість повернутих в державну власність земельних ділянок на Харківщині поступово збільшується. Про це розповів начальник обласного Держгеокадастру Юрій Кундрюков.

Очільник відомства наголосив, що ця робота триває постійно. Завдяки активному представництву в судах стає можливим повернення в державну власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

"У взаємодії Головного управління з Харківською обласною прокуратурою конфісковано 114 земельних ділянок загальною площею 270 гектарів у іноземців (в більшості, громадян РФ), які в порушення норм земельного законодавства своєчасно не відчужили успадковані земельні ділянки", — зазначив Кундрюков.

Він додав, що робота з повернення земельних ділянок, які незаконно вибули з державної власності в межах так званої "подвійної приватизації" також триває. Вже є результати.

"На сьогодні результатом судового розгляду 36 справ є 21 завершене позитивне рішення на користь держави, що дозволило витребувати з чужого незаконного володіння 21 земельну ділянку для ведення особистого господарства загальною площею 41,34 гектара", — наголосив Кундрюков.

Скільки землі мають росіяни в Україні

Станом на 2025 рік коректні дані щодо цього питання відсутні. Проте, згідно з даними Опендатабот, у травні 2022 року кількість земель, які оброблялись або належали компаніям, що мають хоча б одного власника-резидента РФ, фізичну або юридичну особу, була значною. Загалом виявлено 26 750 ділянок в оренді та 1002 – у власності таких компаній. Загальна площа – понад 160 тисяч гектарів в оренді, а у власності – 32 тисячі гектарів.

Додамо, що в Україні загальна площа сільськогосподарських земель становить понад 42 млн гектарів. Таким чином, площа ділянок, що орендувались або належали таким компаніям, становила близько 0,5%. Після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, українськими правоохоронцями вживаються заходи для обмеження та викупу таких земель.

