Чи змогли домовитися? У Польщі закінчилися переговори щодо українського зерна, що в результаті

Зустрічі з цього приводу продовжаться

У Варшаві завершилися дводенні переговори урядів України та Польщі, де зокрема обговорювалася проблема транзиту українського зерна. Вони, на жаль, не мали успіху.

Про це повідомив Forbes міністр агрополітики України Микола Сольський. За його словами, країни не змогли домовитись про транзит українського зерна через польську територію. Зустрічі з цього приводу продовжаться.

"Була відверта і непроста розмова", — резюмував міністр.

При цьому міністр налаштований оптимістично.

"Зараз ми набагато ближчі до розблокування кордону, ніж були вчора", – сказав він.

Як повідомлялося раніше, зернова суперечка тягнеться ще з літа, коли зерно, яке йшло на світовий ринок через територію західних сусідів України, виявилося дешевшим за місцеве. Це призвело до того, що його швидко викупили місцеві бізнесмени, що призвело до обвалу цін на продукти харчування. Через це до осені ЄС запровадив заборону на ввезення зерна з України.

15 вересня Європейська комісія вирішила скасувати його та дозволила зерну потрапити на території Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії. Втім, частина з цих країн того ж дня запровадила односторонню заборону.