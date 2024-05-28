Доллар меньше 40 гривен: экономист объяснил, когда и как стабилизируют курс

Украинцам уже рекомендовали привыкать считать доллар по 40

Всколыхнувшее общество изменение курса доллара это не внезапный взлет валюты, а ее колебания. И стабилизации цены следует ожидать в конце лета.

На это повлияют два фактора. К такому выводу в эфире программы "Про гроші" сайта "Телеграф" во время общения с журналистом Денисом Безлюдько пришел главный редактор делового журнала "Деньги.ua" Александр Крамаренко.

Крамаренко согласился с тем, что курс доллара сейчас мог быть повышен, чтобы люди, имеющие возможность выводить деньги за границу, там не чувствовали себя богами. Если этот ажиотажный спрос удовлетворят, то и курс должен сгладиться.

Также немалое влияние будут иметь деньги экспортеров, которые уже в конце лета начнут вливаться в экономику.

"И плюс я очень надеюсь, что мы удержим ситуацию с энергетикой. И это не будет вызывать слишком большой потребности в валюте. А вот валютная выручка от экспортеров агропродукции начнет приходить в Украину где-то с конца августа — начала сентября. И это точно стабилизирует ситуацию. То есть это колебания, а не тренд, "полет" и т.д.", — отметил Александр Крамаренко.

Редактор делового журнала также добавил, что украинцам уже рекомендовали привыкать считать доллар по 40 два месяца назад.

"Ну вот наконец мы к этому подошли вплотную. И он может колебаться, может даже упадет меньше 40. Но напомню, что на конец года Кабмин запланировал курс 42 гривны за доллар", — добавил журналист Денис Безлюдько.

Ранее "Телеграф" писал, что, по мнению начальника департамента казначейства банка "Глобус" Тараса Лесового, коридор колебания доллара в пределах 39,5-40 грн установится еще до конца мая.