Валютний хаос: долар і євро підскочили до нового максимуму
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Українська гривня все більш знецінюється
Іноземна валюта продовжує дорожчати. Курс долара не зупинився на місці, а повільно доходить до позначки 42 гривні.
Євро взагалі перевалив за 45 гривень, що є історичним рекордом. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 19 липня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 41,42 грн
Євро (EUR): 45,26 грн
Злотий (PLN): 10,54 грн
Канадський долар (CAD): 30,27 грн
Швейцарський франк (CHF): 46,84 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 41,87 грн
Євро (EUR): 45,77 грн
Злотий (PLN): 10,65 грн
Канадський долар (CAD): 30,55 грн
Швейцарський франк (CHF): 47,08 грн
Курс у банках
Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.
Долар США (USD): купівля 41,32 грн — продаж 41,84 грн
Євро (EUR): купівля 45,11 грн — продаж 45,83 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся ще на десяток копійок.
Купівля: 41,80 грн
Продаж: 41,95 грн
Раніше "Телеграф" писав, коли курс долара складатиме понад 46 гривень. Протягом 2025-2027 років прогнозується уповільнення зростання економіки та здорожчання американської валюти.