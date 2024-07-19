Валютний хаос: долар і євро підскочили до нового максимуму

Українська гривня все більш знецінюється

Іноземна валюта продовжує дорожчати. Курс долара не зупинився на місці, а повільно доходить до позначки 42 гривні.

Євро взагалі перевалив за 45 гривень, що є історичним рекордом. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 19 липня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 41,42 грн

Євро (EUR): 45,26 грн

Злотий (PLN): 10,54 грн

Канадський долар (CAD): 30,27 грн

Швейцарський франк (CHF): 46,84 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 41,87 грн

Євро (EUR): 45,77 грн

Злотий (PLN): 10,65 грн

Канадський долар (CAD): 30,55 грн

Швейцарський франк (CHF): 47,08 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 41,32 грн — продаж 41,84 грн

Євро (EUR): купівля 45,11 грн — продаж 45,83 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся ще на десяток копійок.

Купівля: 41,80 грн

Продаж: 41,95 грн

Раніше "Телеграф" писав, коли курс долара складатиме понад 46 гривень. Протягом 2025-2027 років прогнозується уповільнення зростання економіки та здорожчання американської валюти.