Біткоїн злетів до нового історичного максимуму завдяки Трампу

Криптовалюта потрапила до списку найбільших активів світу

Біткоїн вперше перевищив позначку 100 000 доларів і всього за чотири тижні зріс більш ніж на 40%. Криптовалюта почала встановлювати один рекорд за іншим після перемоги Дональда Трампа на виборах у США.

Криптоінвестори покладають на нового президента Америки великі надії та активно вкладаються в "біток". Про це свідчать дані криптобіржі Binance.

Так, біткоїн вперше у своїй історії подолав позначку $100 тисяч. Фахівці говорять, що цей момент стане переломним "в історії криптоіндустрії".

Завдяки неймовірному стрибку, який біткоїн демонструє протягом останніх чотирьох тижнів, ця криптовалюта стає одним із ключових гравців на глобальних ринках.

"Розмови про створення стратегічного резерву біткоїну в США та збільшення кількості компаній, що додають біткоїн у свої корпоративні казначейства, свідчать про те, що ми перебуваємо на порозі справжнього глобального ухвалення біткоїну", — заявив гендиректор Binance Річард Тенг.

Біткоїн тепер входить до списку із семи активів та компаній із загальною ринковою капіталізацією понад $2.1 трлн. Серед них золото, а також технологічні гіганти Apple, Microsoft, NVIDIA, Alphabet (Google) та Amazon.

Новий рекорд біткоїн поставив за кілька годин після того, як Дональд Трамп оголосив, що має намір призначити головою Комісії з цінних паперів і бірж колишнього регулятора, дружнього криптовалютам, Пола Аткінса.

Варто зазначити, що окрім біткоїну почали дорожчати інші криптовалюти, зокрема Ethereum та інші. На різке зростання ціни криптовалют вплинула доброзичлива позиція криптоінвесторів до новообраного президента США Дональда Трампа.

Після його перемоги курс біткоїна вже кілька разів побив рекорд. Це сталося після того, як Трамп підтримав цифрові активи під час своєї передвиборчої кампанії. Він пообіцяв зробити США "криптостолицею планети" і навіть запропонував закрити криптовалютою державний борг США.

Це призвело до появи в індустрії надій, що перемога Трампа може призвести до пом’якшення регулювання обігу криптовалют, оскільки за правління Джозефа Байдена правила лише ставали жорсткішими.

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