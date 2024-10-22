Винятковий кредит з заморожених активів РФ отримає Україна: яку суму погодив Європарламент

Перші транші почнуть поступати вже цього року

Україна отримає винятковий кредит на 35 млрд євро коштом непередбачених доходів від заморожених російських активів. Цю ініціативу підтрима Європейський парламент.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". Зазначається, що голосувало 635 депутатів, з яких 518 "за", 56 — "проти", 61 утримався.

У вівторок, 22 жовтня, у Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європарламенту було підтримано цю ініціативу. Доповідачем виступила Карін Карлсбро ( Швеція, група лібералів "Оновимо Європу").

"Винятковий кредит у розмірі до EUR35 млрд є вкладом ЄС у рамках ініціативи G7 щодо підтримки України у розмірі до $50 млрд доларів (приблизно EUR45 млрд) для задоволення термінових фінансових потреб України, що виникли через жорстоку агресивну війну з боку РФ. Погашення цього виняткового кредиту МФА та кредитів від інших країн G7 здійснюватиметься коштом надзвичайних доходів, отриманих від іммобілізованих активів російського Центрального банку та забезпечених Механізмом кредитної співпраці для України, нещодавно створеним відповідно до пропозиції Комісії", — йдеться у матеріалі.

Також майбутні доходи від заморожених російських активів та внески від держав-членів ЄС та інших країн Україна отримає за допомогою цього механізму. Проте ці кошти можна використати лише на погашення кредитів макрофінансової допомоги (МФА, адже англійською Macro-Financial Assistance – MFA).

Водночас вищевказаний новий кредит Україна може реалізовувати на власний розсуд, адже він не має цільового призначення. Нові кошти МФА будуть надані до кінця 2024 року та виплачені до кінця 2025 року.

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