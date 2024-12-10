Україна отримає від США 20 млрд доларів з заморожених активів Росії

Кошти виділяють у рамках ініціативи G7

Міністерство фінансів США оголосило про виділення 20 млрд доларів Україні із заморожених активів Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба відомства. Гроші виділяють у рамках ініціативи G7, яка передбачає загальну допомогу у 50 мільярдів доларів.

"Ці кошти, отримані з надходжень від заморожених активів Росії, забезпечать Україні важливу підтримку, в той час, вона захищається від агресивної війни", — сказала міністр фінансів США Джанет Йеллен.

За словами американської чиновниці, 50 млрд доларів, які колективно надають країни "Великої сімки", допоможуть Україні "тримати на плаву" екстрені служби, лікарні та інші важливі структури.

"Завдяки ініціативі ERA G7 спрямувала несподівані надходження від знерухомлених російських суверенних активів, використовуючи ці надходження для підтримки України", — йдеться у повідомленні Мінфіну США. Там додали, що успішна Україна продемонструє рішучість США та їхніх партнерів захистити демократію від російської агресії, захистити світову економіку та зміцнити колективну безпеку.

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