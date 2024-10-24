Економіст тролить прогноз МВФ щодо закінчення війни в Україні: вибухи ракет бачили лише в голлівудських фільмах

У Фонді працюють фінансисти, а не воєнні експерти

Владі України не варто сліпо довіряти прогнозам Міжнародного валютного фонду (МВФ), особливо що стосуються перебігу війни з Росією. І хоча у Фонді мають своє бачення ситуації, наш уряд — має конфіденційну інформацію з поля бою.

Про це член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA.

— Треба бути надзвичайно обережним щодо прогнозів Міжнародного валютного фонду. Там сидять не воєнні експерти, а фінансисти, які повітряні тривоги і вибухи ракет бачили хіба в голлівудських фільмах, — каже економіст. — Їхнє передбачення, що війна закінчиться у вересні 2024 року — це не більше, аніж передбачення. Вони рік по року переносять термін закінчення війни на кінець періоду, щоби запланувати бюджетні витрати МВФ. І таким є їхнє передбачення, що війна закінчиться в IV кварталі 2025 року.

На його думку, Фонд не має жодних ґрунтовних аналітик з приводу ситуації на фронтах, з приводу можливостей РФ піти на якісь поступки, тож все висловлене ним — поки не більше, аніж прогнози…

— Мене досить серйозно здивувала позиція уряду, який не запланував на IV квартал ц.р. великих видатків на воєнні потреби, тому що нібито МВФ сказав, що війна закінчиться у вересні 2024-го. Ну, дитячий садок, вибачте, — іронізує аналітик.

Він наголосив, що уряд має на руках всю (в тому числі таємну) інформацію з приводу реального стану справ на фронтах, тому не слід перебільшувати значення прогнозів МВФ.

— Це їхнє бачення, їхня позиція… Я думаю, що на сьогоднішній момент Міжнародний валютний фонд, попри всю його аналітичність передбачуваність, не може сказати, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів Америки. Якщо вони не знають, що реально відбудеться за 15 чи за 16 днів, то як можна говорити, що відбудеться [в Україні] через рік. Давайте ми не будемо надзвичайно сильно брати до уваги, що говорить МВФ. Він поки знаходить з Україною консенсус і слава Богу, — підсумував Олег Пендзин.

"Телеграф" писав, що перший заступник міністра фінансів Денис Улютін у Верховній Раді заявив: через прогнози західних партнерів, що війна має закінчитися до вересня 2024 року, в бюджеті України були відсутні кошти на виплату зарплат та "бойових" військовослужбовцям ЗСУ. Через це у державному кошторисі утворилася "діра" у 500 мільярдів гривень.