Нова страшилка чи реальність: що насправді буде з цінами на автогаз, розповів експерт

У соцмережах заявили, що ціна на автогаз буде щонайменше 40 гривень за літр

У понеділок, 25 листопада, у телеграм-каналах та деяких ЗМІ почали масово розповсюджувати інформацію про те, що із початку року ціни на автогаз досягнуть 40 гривень і навіть більше, і причиною цьому є збільшення акцизів. Втім, жодних підтверджень цьому ні видання, ні телеграм-канали не наводять. Тому "Телеграф" вирішив дізнатись, чи дійсно ціни на автогаз можуть так різко підскочити, чи це всього лиш чергова страшилка для населення. Поточну ситуацію на авторинку прокоментував Артем Куюн, аналітик Консалтингової групи А-95.

Експерт розповів, що ціни на автогаз відреагували вже на попереднє збільшення акцизів. "На сьогодні я не бачу підстав для 40 гривень за літр. Ціни вже зросли. Так співпало, що підняття акцизів супроводжувалось на зростання цін зовні (тобто на гуртовому ринку. — Ред.), і тому вийшов ефект неприємного подорожчання".

Але наразі, зазначає Артем Куюн, немає причин для подальшого здорожчання. І з 1 січня, коли буде нова хвиля підняття акцизів, українцям не треба боятися подорожчання автогазу. Адже, згідно з графіком, акциз на LPG з 1 січня 2025 року подорожчає лише на кілька євро. "Це не ті показники, які б нам дали 40 гривень за літр".

"Найголовніше, що розповсюдження цієї інформації про 40 гривень за літр має якийсь замовний характер", — зазначає експерт. Проте кому вигідна така дезінформація, сказати складно.

"Просто автогаз — це продукт з дуже нееластичним попитом. І він буде дешевий в Україні настільки, наскільки можливо. Нафтотрейдери не дуже люблять ним торгувати, бо на цьому продукті завжди найменша маржа. Кожна копійка зростання цін на автогаз буде відбивати споживачів, а конкуренція тут дуже і дуже гостра. Тому автогаз буде дорожчати не більше, ніж це можливо. На бензині та дизелі є простір погратись у маркетинг тощо, а на автогазі такого не зробиш", — підсумував експерт.

Раніше "Телеграф" також писав, що на додачу до акцизів через нові податки для АЗС в Україні можуть зникнути малі автозаправки. Нардепка Южаніна вважає, що за допомогою законопроєкту №11416 лобіюють інтереси великих компаній.