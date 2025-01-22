Аналитик объяснил, почему подорожал автогаз и когда цена пойдет вниз

Автогаз должен стоить 60% цены бензина, говорит Сергей Куюн.

С сентября 2024 года в Украине возникла сложная ситуация с поставками автомобильного газа на АЗС из-за отсутствия этого ресурса в Европе и его подорожания. Как оказалось, на экономику повлияла большая политика.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн. Он объяснил, когда ценники на АЗС вернутся к предыдущим показателям.

— Его (автогаза. — Ред.) раньше было очень много, и он был очень дешевым для нас. Главным образом, за счет того, что это был российский газ, на который поляки и прибалты просто "перебивали" документы и продавали уже как европейский, — говорит эксперт топливного рынка.

Однако он напомнил, что 24 декабря вступило в силу эмбарго Европейского Союза по импорту российского сжиженного газа, и Польша, крупнейший в мире импортер сжиженного российского газа, была вынуждена искать новые объемы этого горючего.

— Это большой объем — почти 1 млн 200 тыс. тонн в год. Столько за год фактически Украина вся потребляет, говорит аналитик. — И там не все так просто, как казалось. Даже если газ находишь — нет логистики, чтобы его привезти в Польшу, не хватает перевалочных мощностей и так далее. И если мы в Польше его брали (а в Польше сейчас дефицит), нам тоже его стало искать труднее. И это всегда цена… Я думаю, что пара гривен точно в цене газа [добавлена] именно за счет его дорогой закупочной стоимости.

Сергей Куюн говорит: в Украине рассчитывали, что до января поляки эту проблему решат, но не решили. Так что напряжение сохраняется.

— Надеемся, им еще пара месяцев понадобится, чтобы эта ситуация успокоилась. Поэтому дефицит газа (в плане нехватки на колонках) нет, но он продолжает быть дорогим, — продолжает эксперт. — Кроме того, еще 5 гривен на литре добавил акциз. Но без этого дефицита и без этой прибавочной стоимости газ стоил бы в пределах 60% от цены бензина, что экономически выгодно для тех, у кого есть газобаллонное оборудование. Я уверен, что цена туда вернется. Только нужно, чтобы в поляки наконец-то нашли те объемы газа, которые им нужны.

Напомним, ранее Сергей Куюн объяснил "Телеграфу", почему произошел скачок цены бензина в Украине.