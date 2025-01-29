Нові обмеження на грошові перекази діятимуть вже з 1 лютого 2025: що потрібно знати

Клієнтів банку поділятимуть на три групи ризику

З 1 лютого 2025 року в Україні набувають чинності нові обмеження на грошові перекази між фізичними особами. Відповідно до оновлених правил, встановлюються місячні ліміти на перекази залежно від рівня ризику клієнта. Нові обмеження торкнуться всіх користувачів банківських послуг, що може суттєво вплинути на фінансові операції громадян.

Згідно з новими правилами, клієнти банків поділятимуться на три категорії ризику: високий, середній та низький.

Для клієнтів з високим рівнем ризику встановлено ліміт на перекази у розмірі 50 тисяч гривень на місяць. Для клієнтів із середнім та низьким рівнем ризику обмеження впроваджуватимуться у два етапи: з 1 лютого 2025 року — до 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 червня 2025 року — до 100 тисяч гривень на місяць. У НБУ наголошують, що банки самостійно визначатимуть рівень ризику клієнтів, аналізуючи їхні фінансові операції та історію транзакцій.

До лімітів на грошові перекази не зараховуватимуться такі види операцій

Перекази між власними рахунками: Якщо клієнт переказує гроші між своїми рахунками в одному банку, ці операції не будуть враховуватись у встановлених лімітах.

Платежі через офіційні державні платформи: Операції, здійснені через офіційні державні платформи, також не будуть зараховуватись до ліміту.

Документально підтверджені доходи: Перекази, що здійснюються із підтверджених джерел доходу, можуть мати спеціальний статус і не враховуватись у загальні ліміти, але це залежить від банку та правил фінансового моніторингу.

Якщо встановленого ліміту недостатньо для ваших потреб, ви можете спробувати підняти його, виконавши декілька кроків:

Зв'яжіться з банком: Перш за все, зверніться до вашого банку. Поясніть ситуацію та причину, чому вам потрібне збільшення ліміту на грошові перекази. Банки можуть розглядати індивідуальні запити та приймати рішення на основі конкретних обставин. Надання додаткових документів: Для збільшення ліміту вам можуть знадобитися додаткові документи, які підтверджують ваші доходи або легітимність фінансових операцій. Це можуть бути довідки про доходи, податкові декларації, договори або інші фінансові документи. Перегляд категорії ризику: Банки аналізують фінансові операції та історію транзакцій клієнтів для визначення рівня ризику. Якщо ваша фінансова поведінка відповідає критеріям для низького ризику, банк може переглянути ваш статус та збільшити ліміт. Регулярні доходи: Якщо ви маєте стабільні регулярні доходи, це може стати аргументом для збільшення ліміту. Переконайтеся, що банк знає про ваші джерела доходу та може їх перевірити.

Варто пам'ятати, що рішення про збільшення ліміту приймає банк, і воно залежить від внутрішніх політик та процедур фінансового моніторингу. Найкраще заздалегідь проконсультуватися з представником банку щодо конкретних вимог та документів.

Якщо потрібно переказувати суми більше за ліміт, але ви не маєте офіційно підтверджених доходів у такому обсязі

Потрапити в таку ситуацію може бути досить складно, але існують декілька варіантів, які можуть допомогти:

Розділення переказів на кілька менших сум: Якщо можливо, розділіть необхідну суму на кілька менших переказів, щоб не перевищувати встановлені ліміти. Це може зайняти більше часу, але дозволить уникнути додаткових перевірок. Переказ через різні банки: Використовуйте кілька банків для переказів. Якщо у вас є рахунки в різних банках, це може допомогти обійти ліміти, встановлені для одного банку. Використання офіційних платіжних платформ: Деякі офіційні платіжні платформи та сервіси можуть мати інші правила або вищі ліміти для переказів. Переконайтеся, що ви ознайомилися з умовами користування таких сервісів. Надання додаткових документів: Зверніться до вашого банку та поясніть ситуацію. Можливо, банк зможе переглянути ваш ліміт, якщо ви надасте додаткові документи, які підтверджують легітимність переказу. Обговорення з отримувачем коштів: Іноді можна знайти компроміс з отримувачем коштів. Наприклад, домовитись про розстрочку платежів або використання альтернативних способів оплати. Консультація з фахівцем: Зверніться до фінансового консультанта або юридичного фахівця, щоб отримати професійну пораду та уникнути можливих проблем з банком та фінансовим законодавством.

Важливо пам'ятати, що банки встановлюють ліміти для забезпечення фінансової безпеки та запобігання незаконним фінансовим операціям, тому краще дотримуватись правил та шукати законні способи для проведення переказів.

Повний список банків, які на 27 січня 2025 року підписали Меморандум із лімітами на платежі населення:

ПриватБанк; Ощадбанк; Універсалбанк (monobank); Сенс Банк; ПУМБ; Райффайзен Банк; Укрексімбанк; Укргазбанк; ОТП Банк; Кредобанк; Банк Південний; Правекс Банк; Кристалбанк; Банк Глобус; МТБ Банк; Радабанк; Ідея Банку; Альтбанк; Банк "Альянс"; Європромбанк; Банк "Кліринговий дім"; Полікомбанк; Банк "Траст-Капітал"; Український банк реконструкції та розвитку; Оксі Банк; Перший інвестиційний банк; Агропросперіс Банк; ПроКредит Банк; Комінбанк; Банк "Український капітал"; Скай-Банк; А-банк; Банк Схід; Банк Кредит Дніпро; Акордбанк; Кредитвест Банк; ТАСкомбанк; Кредит Європа Банк; Банк "Грант"; БАНК 3/4; Двигун; Асвіо Банк; РВС Банк; Індустріалбанк.

Також до угоди приєдналися дві небанківські фінустанови — ТОВ "Новапей" (NovaPay) та ФК "ЄВО" (RozetkaPay).

Наслідки за перевищення лімітів

У разі перевищення встановлених лімітів, банки будуть зобов'язані проводити додаткові перевірки фінансових операцій клієнтів, щоб виявити можливі підозрілі транзакції. Це може включати надання додаткових документів для підтвердження легітимності переказів. Якщо перевищення лімітів буде систематичним, клієнта можуть перевести до більш високої категорії ризику, що, своєю чергою, призведе до зниження лімітів на перекази.

За інформацією Національного банку України (НБУ), головною метою впровадження цих лімітів є посилення контролю за фінансовими операціями та запобігання незаконним схемам, зокрема діяльності так званих "дропів" — осіб, які передають свої банківські картки третім особам для проведення сумнівних транзакцій. Також у НБУ зазначають, що нові обмеження сприятимуть зниженню рівня фінансового шахрайства та покращенню прозорості грошових переказів.

Нагадаємо, що в Україні можуть зобов’язати банки розкривати банківську таємницю та особисті дані клієнтів на запит поліції.