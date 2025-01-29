Новые ограничения на денежные переводы будут действовать уже с 1 февраля 2025 года: что нужно знать

Клиентов банка будут делить на три группы риска

С 1 февраля 2025 г. в Украине вступают в силу новые ограничения на денежные переводы между физическими лицами. Согласно обновленным правилам, устанавливаются месячные лимиты на переводы в зависимости от риска клиента. Новые ограничения коснутся всех пользователей банковских услуг, что может оказать существенное влияние на финансовые операции граждан.

Согласно новым правилам, клиенты банков будут делиться на три категории риска: высокий, средний и низкий.

Для клиентов с высоким уровнем риска установлен лимит на переводы в размере 50 тысяч гривен в месяц. Для клиентов со средним и низким уровнем риска ограничения будут внедряться в два этапа: с 1 февраля 2025 года – до 150 тысяч гривен в месяц, а с 1 июня 2025 года – до 100 тысяч гривен в месяц. В НБУ отмечают, что банки будут самостоятельно определять уровень риска клиентов, анализируя их финансовые операции и историю транзакций.

К лимитам на денежные переводы не будут относиться следующие виды операций

Переводы между собственными счетами: Если клиент переводит деньги между своими счетами в одном банке, эти операции не будут учитываться в установленных лимитах.

Платежи через официальные государственные платформы: Операции, совершенные через официальные государственные платформы, также не будут засчитываться в лимит.

Документально подтвержденные доходы: Переводы, осуществляемые из подтвержденных источников дохода, могут иметь специальный статус и не учитываться в общих лимитах, но это зависит от банка и правил финансового мониторинга.

Если установленного лимита недостаточно для ваших нужд, вы можете попытаться поднять его, выполнив несколько шагов.

Свяжитесь с банком: Прежде всего, обратитесь в ваш банк. Объясните ситуацию и причину, почему необходимо увеличение лимита на денежные переводы. Банки могут рассматривать индивидуальные запросы и принимать решения на основе конкретных обстоятельств. Предоставление дополнительных документов: Для увеличения лимита вам могут понадобиться дополнительные документы, подтверждающие ваши доходы или легитимность финансовых операций. Это могут быть справки о доходах, налоговых декларациях, договорах или других финансовых документах. Просмотр категории риска Банки анализируют финансовые операции и историю транзакций клиентов для определения уровня риска. Если ваше финансовое поведение соответствует критериям низкого риска, банк может пересмотреть ваш статус и увеличить лимит. Регулярные доходы: Если у вас есть стабильные регулярные доходы, это может стать аргументом для увеличения лимита. Убедитесь, что банк знает о ваших источниках дохода и может их проверить.

Следует помнить, что решение об увеличении лимита принимает банк, и оно зависит от внутренних политик и процедур финансового мониторинга. Лучше заранее проконсультироваться с представителем банка по конкретным требованиям и документам.

Если нужно перечислять суммы больше лимита, но вы не имеете официально подтвержденных доходов в таком объеме

Попасть в такую ситуацию может быть достаточно сложно, но есть несколько вариантов, которые могут помочь:

Разделение переводов на несколько меньших сумм: Если возможно, разделите сумму на несколько меньших переводов, чтобы не превышать установленные лимиты. Это может занять больше времени, но позволит избежать дополнительных проверок. Перевод через разные банки: Используйте несколько банков для переводов. Если у вас есть счета в разных банках, это может помочь обойти лимиты, установленные для одного банка. Использование официальных платежных платформ: Некоторые официальные платежные платформы и сервисы могут иметь другие правила или более высокие лимиты для переводов. Убедитесь, что вы ознакомились с условиями использования таких сервисов. Предоставление дополнительных документов: Обратитесь в ваш банк и объясните ситуацию. Возможно, банк сможет просмотреть ваш лимит, если вы предоставите дополнительные документы, подтверждающие легитимность перевода. Обсуждение с получателем средств Иногда можно найти компромисс с получателем средств. Например, договориться о рассрочке платежей или использовании альтернативных способов оплаты. Консультация со специалистом: Обратитесь к финансовому консультанту или юридическому специалисту, чтобы получить профессиональный совет и избежать возможных проблем с банком и финансовым законодательством.

Важно помнить, что банки устанавливают лимиты для обеспечения финансовой безопасности и предотвращения незаконных финансовых операций, поэтому лучше соблюдать правила и искать законные способы проведения переводов.

Полный список банков, подписавших на 27 января 2025 года Меморандум с лимитами на платежи населения:

ПриватБанк; Сбербанк; Универсалбанк (monobank); Смысл Банк; ПУМБ; Райффайзен Банк; Укрэксимбанк; Укргазбанк; ОТП Банк; Кредобанк; Банк Южный; Правэкс Банк; Кристаллбанк; Банк Глобус; МТБ Банк; Радобанк; Идея Банка; Альтбанк; Банк "Альянс"; Европромбанк; Банк "Клиринговый дом"; Поликомбанк; Банк "Траст-Капитал"; Украинский банк реконструкции и развития; Окси Банк; Первый инвестиционный банк; Агропросперис Банк; ПроКредит Банк; Коминбанк; Банк "Украинский капитал"; Скай-Банк; А-банк; Банк Восток; Банк Кредит Днепр; Аккордбанк; Кредитвест Банк; ТАСкомбанк; Кредит Европа Банк; Банк "Грант"; БАНК 3/4; Двигатель; Асвио Банк; РВС Банк; Индустриалбанк.

Также к соглашению присоединились два небанковских финучреждения — ООО "Новапей" (NovaPay) и ФК "ЕВО" (RozetkaPay).

Последствия превышения лимитов

В случае превышения установленных лимитов банки будут обязаны проводить дополнительные проверки финансовых операций клиентов, чтобы выявить возможные подозрительные транзакции. Это может включать в себя предоставление дополнительных документов для подтверждения легитимности переводов. Если превышение лимитов будет систематическим, клиента могут перевести в более высокую категорию риска, что в свою очередь приведет к снижению лимитов на переводы.

По информации Национального банка Украины (НБУ), главной целью внедрения этих лимитов является усиление контроля за финансовыми операциями и предотвращение незаконных схем, в частности деятельности так называемых "дропов" — лиц, которые передают свои банковские карты третьим лицам для проведения сомнительных транзакций. Также в НБУ отмечают, что новые ограничения будут способствовать снижению уровня финансового мошенничества и улучшению прозрачности денежных переводов.

Напомним, что в Украине могут обязать банки раскрывать банковскую тайну и личные данные клиентов по запросу полиции.