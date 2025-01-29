У ЄС хочуть відключити від SWIFT ще 15 російських банків, - Bloomberg

Євросоюз готує новий удар по банківській системі РФ

У Європейському Союзі розглядають можливість відключення близько 15 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Це може стати частиною 16-го пакету санкцій проти РФ, який наразі обговорюється в ЄС.

Новий пакет обмежень також передбачає поетапну заборону на імпорт російського алюмінію та санкції проти понад 70 суден, що перевозять російську нафту за ціною вище встановленої стелі. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Наразі конкретний перелік банківських установ, які можуть потрапити під обмеження, не розголошується. Обговорення нового пакета санкцій відбувається напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Варто зазначити, що для схвалення нових санкцій необхідна одностайна підтримка всіх країн-членів ЄС. За інформацією Bloomberg, існують сумніви щодо затвердження запропонованих заходів через можливий опір з боку Угорщини.

Раніше в інтерв'ю "Телеграфу" "Якби Росію одразу відрізали від SWIFT, був би результат": Надія Бігун з Мінекономіки про крах росіян, військові закупівлі і предмет заздрості для ЄС" заступниця міністра економіки сказала, що такі обмеження могли б бути ефективнішими на початку війни.

"Можливо, якби з початку більш жорстко працювали санкції, наприклад, якби банківську систему РФ відрізали б від SWIFT, то це би дало результат. Але сьогодні я вже не була б впевненою в тому, що це спрацює", – зазначила Бігун.

За її словами, за час активної фази війни росіяни мали можливість адаптуватися та розробити власні альтернативні рішення на випадок відключення від SWIFT.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Росії загрожують масові банкрутства заводів. Кремлю все важче вдавати, що "санкції не працюють".