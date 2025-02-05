Ціни в США зростуть: які товари подорожчають через "митну війну" Трампа та Китаю?

Трамп піднімає мита – iPhone, одяг і авто стануть дорожчими

Рішення президента Дональда Трампа запровадити 10% мито на китайський імпорт може суттєво вдарити по гаманцях американських споживачів. Від електроніки та одягу до меблів і автомобільних запчастин – зростання цін стане неминучим.

Як працюють нові мита?

Мита – це додаткові податки, що накладаються на імпортні товари. Через те, що багато американських компаній залежать від китайського виробництва, вони будуть змушені платити більше за товари, а значить – або скорочувати прибутки, або ж перекладати витрати на споживачів.

Як повідомляє Newsweek, — Китай залишається ключовим торговим партнером США, який забезпечує ринок електронікою, одягом, меблями та автомобільними деталями. Експерти вважають, що нові мита можуть змінити ланцюги поставок і підняти ціни у багатьох секторах.

Що подорожчає найбільше?

Найвідчутніше нові тарифи вплинуть на такі категорії товарів:

Електроніка : Apple та інші компанії, що виробляють iPhone, MacBook та інші гаджети в Китаї, можуть підняти ціни через збільшення витрат на виробництво.

: Apple та інші компанії, що виробляють iPhone, MacBook та інші гаджети в Китаї, можуть підняти ціни через збільшення витрат на виробництво. Одяг та аксесуари : Магазини Shein і Temu, які постачають дешевий одяг напряму з Китаю, втратять перевагу безмитного ввезення. Це означає дорожчі товари та довший термін доставки .

: Магазини Shein і Temu, які постачають дешевий одяг напряму з Китаю, втратять перевагу безмитного ввезення. Це означає . Іграшки : Більшість іграшок, а саме, ляльок і настільних ігор, що продаються у США, виробляються в Китаї.

: Більшість іграшок, а саме, ляльок і настільних ігор, що продаються у США, виробляються в Китаї. Меблі та товари для дому : Китай є основним експортером текстилю та меблів у США, тож їх вартість також може зрости.

: Китай є основним експортером текстилю та меблів у США, тож їх вартість також може зрости. Автомобільні запчастини: Китай – найбільший у світі виробник автомобілів та їх комплектуючих. Нові тарифи можуть зробити ремонт і обслуговування авто дорожчим для американців.

Що далі?

Поки що складно спрогнозувати довгострокові наслідки нової тарифної політики Дональда Трампа. Якщо обмеження залишаться надовго, частина компаній може почати переносити виробництво в інші країни, щоб уникнути мита.

Найближчим часом американці можуть відчути зростання цін на товари повсякденного вжитку, а також можливі зміни у структурі ринку імпорту.