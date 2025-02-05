Китайці вже приїжджають до України після закриття USAID: у мережі обурені

Українці не оцінили таку ініціативу

Ірпінську громаду на Київщині відвідали представники Асоціації середнього та малого бізнесу Китаю, до складу якої входить понад 320 тисяч підприємств та компаній. Під час робочої зустрічі було обговорено можливі напрямки співпраці.

Про це повідомила в соцмережі депутат та секретар Ірпінської міськради Анжела Макеєва. Однак у комменатріях під постом українці почали висловлювати невдоволення з приводу партнерства з бізнесом із КНР — країни, яка "разом із РФ веде збройну агресію проти України".

Відомо, що Ірпінську громаду днями відвідала делегація з Китаю, яка об’єднує представників середнього та малого бізнесу. Під час зустрічі проходило обговорення можливої взаємодії у сфері впровадження альтернативних джерел енергопостачання для забезпечення безперебійної роботи всіх комунальних об’єктів Ірпеня.

"Також розглянули перспективи забезпечення житлового фонду міста сучасними енергоефективними технологіями — сонячними панелями та іншими системами для термомодернізації. Важливим аспектом є те, що така співпраця відкриває нові можливості для розвитку місцевого бізнесу та налагодження економічних зв’язків", — написала Макеєва.

Однак такої ініціативи не оцінили українці, які почали звинувачувати керівництво громади у співпраці з потенційно небезпечною країною, яка вирішила "розвідати" ситуацію в Україні після припинення роботи Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

У коментарях можна також прочитати, що Китай завжди інвестує гроші під великі відсотки і все робить виключно у своїх інтересах:

Нагадаємо, у той час, коли весь світ спостерігає за російською агресією проти України, деякі західні експерти застерігають, що довгострокова загроза з боку Китаю може бути навіть серйознішою. На тлі економічного та військового зростання КНР, її претензій на регіональне домінування та спроб змінити світовий порядок американські аналітики все частіше розглядають Пекін як головного стратегічного суперника США.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа наказала Держдепу призупинити допомогу іншим державам на три місяці. Під аудит потрапить діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).