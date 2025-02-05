Заморозка війни, а натомість... Озвучено мирний план Трампа - ЗМІ

Деталі плану залишаються засекреченими

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог збирається представити союзникам план щодо припинення війни Росії проти України. Імовірно, його буде озвучено під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться 14-16 лютого в столиці Баварії.

Про це повідомляє Bloomberg. Наскільки докладними будуть обговорення і в якому форматі вони пройдуть — джерела видання назвати відмовилися.

Кіт Келлог під час візиту на безпекову конференцію у Мюнхені може презентувати попередню ідею Трампа про мир в Україні. Серед її основних тез називають заморозку конфлікту по лінії розмежування та залишення території, зайнятої російськими військами в "невизначеному статусі".

Також США можуть надати Україні гарантії безпеки, щоб Москва не змогла напасти знову, в обмін на доступ до найважливіших корисних копалин. Крім цього, у Білому домі хочуть вимагати проведення виборів в Україні після припинення вогню. При цьому членство України в НАТО у короткостроковій перспективі є малоймовірним.

Тим часом Келлог підтвердив свою участь у Мюнхенській конференції з безпеки і розповів про готовність "зустрітися з союзниками Америки" і "представити їм план Трампа".

"Я з нетерпінням чекаю на можливість розповісти про план Дональда Трампа щодо припинення кровопролитної та дорогої війни в Україні. Я зустрінуся з союзниками Америки, які готові працювати з нами", — написав Келлог у соцмережі "X".

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що його адміністрація нібито вже провела "дуже серйозні дискусії" з російською стороною щодо війни в Україні. Видання The Associated Press повідомило, що Трамп і Путін можуть вже найближчим часом "вжити заходів" щодо припинення бойових дій між Росією та Україною. Водночас, у нинішній ситуації це може звучати досить тривожно.

При цьому глава Держдепартаменту США Марко Рубіо повідомив, що Трамп рішуче налаштований досягти миру в Україні та принести довгострокову стабільність до Європи. Однак він додав, що для цього обом сторонам доведеться піти на компроміси.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Трамп озвучив новий прогноз щодо війни в Україні. У Білому домі не відкидають, що війну можна завершити "за місяці".