Трамп готує удар по Shein і Temu: китайські товари можуть подорожчати

Shein, Temu — нові митні правила

Адміністрація Дональда Трампа планує ліквідувати 100-річну митну норму, яка дозволяє компаніям, таким як Shein і Temu, уникати сплати зборів за імпорт товарів у США.

Як зазначає The Reuters, мова йде про правило de minimis, згідно з яким товари вартістю до $800 можуть ввозитися в країну без митних платежів.

Ця норма активно використовується онлайн-магазинами, які постачають товари напряму з Китаю, обходячи американські склади. Це дозволяє їм знижувати витрати та пропонувати споживачам дуже дешеві товари. Відповідно до даних Митної та прикордонної служби США, кількість посилок, які користуються цим правилом, зросла з 139 мільйонів у 2015 році до 1,36 мільярда у 2024 році.

Якщо правило de minimis буде скасоване, всі імпортні товари потраплять під стандартні мита, а також додатковий 10 % тариф на китайську продукцію. Цей крок є частиною більш широкої політики Трампа щодо підвищення тарифів на китайський імпорт, а також введення 25% мита для Канади та Мексики, які поки що призупинені.

Закриття цієї лазівки може зробити дорожчими одяг, взуття, аксесуари та товари для дому, а також ускладнити діяльність малого бізнесу, що імпортує матеріали та запчастини партіями менш ніж $800.

Офіційно адміністрація Трампа пояснює цей крок боротьбою з контрабандою синтетичних опіоїдів. Як показало розслідування Reuters, посилки de minimis менш ретельно перевіряються і можуть використовуватися для нелегального перевезення інгредієнтів наркотиків. Втім, залишається невідомим, чи дійсно ці дрібні партії становлять більшу загрозу, ніж великі вантажі.

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