Цены в США вырастут: какие товары подорожают из-за "таможенной войны" Трампа и Китая?

Трамп поднимает пошлины – iPhone, одежда и авто станут дороже

Решение президента Дональда Трампа ввести 10% пошлину на китайский импорт может существенно ударить по кошелькам американских потребителей. От электроники и одежды до мебели и автомобильных запчастей – рост цен станет неизбежным.

Как работают новые пошлины?

Таможенные пошлины – это дополнительные налоги, которые накладываются на импортные товары. Из-за того, что многие американские компании зависят от китайского производства, они будут вынуждены платить больше за товары, а значит – либо сокращать доходы, либо переводить расходы на потребителей.

Как сообщает Newsweek, Китай остается ключевым торговым партнером США, который обеспечивает рынок электроникой, одеждой, мебелью и автомобильными деталями. Эксперты считают, что новые пошлины могут изменить цепи поставок и поднять цены во многих секторах.

Что подорожает больше всего?

Ощутимее новые тарифы повлияют на следующие категории товаров:

Электроника : Apple и другие компании, производящие iPhone, MacBook и другие гаджеты в Китае, могут поднять цены из-за увеличения затрат на производство.

: Apple и другие компании, производящие iPhone, MacBook и другие гаджеты в Китае, могут поднять цены из-за увеличения затрат на производство. Одежда и аксессуары : Магазины Shein и Temu, поставляющие дешевую одежду напрямую из Китая, потеряют преимущество беспошлинного ввоза. Это означает более дорогие товары и более длительный срок доставки .

: Магазины Shein и Temu, поставляющие дешевую одежду напрямую из Китая, потеряют преимущество беспошлинного ввоза. Это означает . Игрушки : Большинство игрушек, а именно, кукол и настольных игр, продаваемых в США, производятся в Китае.

: Большинство игрушек, а именно, кукол и настольных игр, продаваемых в США, производятся в Китае. Мебель и товары для дома : Китай является основным экспортером текстиля и мебели в США, поэтому их стоимость также может вырасти.

: Китай является основным экспортером текстиля и мебели в США, поэтому их стоимость также может вырасти. Автомобильные запчасти : Китай – крупнейший в мире производитель автомобилей и их комплектующих. Новые тарифы могут сделать ремонт и обслуживание авто более дорогим для американцев.

Что дальше?

Пока сложно спрогнозировать долгосрочные последствия новой тарифной политики Дональда Трампа. Если ограничения останутся надолго, часть компаний может начать переносить производство в другие страны во избежание пошлин.

В ближайшее время американцы могут ощутить рост цен на товары повседневного потребления, а также возможные изменения в структуре рынка импорта.