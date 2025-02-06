Тарифы на транспортировку газа взлетели в четыре раза: правда или миф? Как это отразится на тарифах для бытовых потребителей?

Останутся ли тарифы на газ для населения стабильными в 2025 году?

С 1 января 2025 года стоимость транспортировки газа должна была вырасти на 305%, то есть более чем в четыре раза. Причиной столь резкого шага должно стать прекращение транзита российского газа через территорию Украины. Но все это только на стадии проекта и не имеет никакого подтверждения.

После оглашения новых тарифов в СМИ появились слухи, что это может привести к подорожанию газа для населения. Однако, как заверили в НКРЭКУ, эти опасения не имеют оснований.

Прессслужба комиссии 31 декабря официально заявила, что стоимость газа для бытовых потребителей остается неизменной. Также не изменятся тарифы на тепло, горячую воду и распределение газа.

"Никаких изменений тарифов для населения не предусматривается. Новые тарифы на транспортировку природного газа касаются только точек входа и выхода, утвержденных для регуляторного периода 2025-2029 годов", — заявили в НКРЭКУ.

По состоянию на 6 февраля 2025 г. тарифы на газ для бытовых потребителей остаются на уровне, установленном ранее, без изменений. Согласно информации НКРЭКУ, никаких изменений в тарифах на газ для населения не предусматривается, и они будут оставаться стабильными по меньшей мере до конца апреля 2025 года.

Таким образом, несмотря на возможное значительное повышение тарифов на транспортировку газа для промышленности, бытовые потребители могут быть уверены в стабильности цен на газ и связанные с ним услуги.

Ранее "Телеграф" писал, что цены могут существенно возрасти из-за повышения тарифа на транспортировку газа.