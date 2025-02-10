Курс валют на 10 лютого на чорному ринку Києва: долар стабільний, євро зростає

Курс валют у Києві на 10 лютого: скільки коштують долар і євро?

Станом на 10 лютого 2025 року курс валют в обмінниках на чорному ринку Києва демонструє стабільність, хоча певні коливання все ж помітні.

Попит на долар залишається високим, але значних стрибків у вартості валюти не спостерігається. Євро, в свою чергу, демонструє зростання, що може бути пов’язано із ситуацією на міжнародних фінансових ринках та динамікою курсу європейської валюти щодо долара.

Курс долара США (USD/UAH) в обмінниках Києва:

Купівля: 41,78 грн

Продаж: 41,73 грн

При купівлі від 500$ – 41.55 / 41.80 грн

– При купівлі від 1000$ – 41.60 / 41.78 грн

– При купівлі від 5000$ – 41.80 / 41.76 грн

Значні обсяги обміну дозволяють отримати кращий курс, що традиційно спостерігається на валютному ринку.

Курс євро (EUR/UAH) на чорному ринку:

Купівля: 43.35 грн

Продаж: 43.55 грн

Євро показує висхідний тренд, що може бути наслідком поточних економічних факторів у Європі та коливань на світових ринках.

Фінансисти радять уважно стежити за ринком та обирати оптимальний момент для купівлі чи продажу валюти. Оскільки курс може коливатися протягом дня, перед обміном варто порівнювати пропозиції різних обмінних пунктів.

Раніше "Телеграф" писав скільки б ви отримали у 2025 році, якщо б 100 доларів "пролежали" 5 років.