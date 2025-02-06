Українські доларові облігації почали стрімко дорожчати через несподівану причину

Тенденція до зростання ціни зберігатиметься ще довго

Доларові облігації України зростають уже кілька днів поспіль і вже сягають свого історичного максимуму. Це пов’язано зі зростаючими очікуваннями щодо того, що наступного тижня стануть відомі деталі угоди про закінчення війни.

Про це повідомляє видання Bloomberg. На думку одного з іменитих експертів, "ринок зберігатиме позитивну динаміку аж до фактичної зустрічі Трампа та Путіна"

Відомо, що боргові зобов'язання країни зросли, а облігації з терміном погашення у 2034 році сягнули позначки в 60 центів за долар. Це є найвищою ціною з моменту їхнього випуску минулого року.

"Цього року прибутковість доларових облігацій України склала 7,8%, що дозволило їм стати одними з найбільш високоприбуткових цінних паперів на ринках, які розвиваються", — повідомляє Bloomberg.

Таке стрімке зростання ціни на облігації пов'язують з очікуваннями того, що адміністрація президента США Дональда Трампа представить довгоочікуваний план із припинення війни Росії на території України.

Варто зазначити, що облігації України торік відновили близько 60% своєї вартості, оскільки керуючі фондами активно купували їх. "Якщо наступного тижня з'явиться чіткий шлях до припинення вогню, то є можливість для подальшого зростання", — заявив виданню експерт.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що його адміністрація нібито вже проводить "дуже серйозні дискусії" з російською стороною щодо війни в Україні. Видання The Associated Press повідомило, що Трамп і Путін можуть вже найближчим часом "вжити заходів" щодо припинення бойових дій між Росією та Україною.

При цьому стало відомо, що спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог не представлятиме союзникам план щодо припинення війни Росії та України під час Мюнхенської конференції з безпеки 14-16 лютого у столиці Баварії.

Про це він заявив в інтерв’ю Newsmax. За його словами, цей "мирний план" представлятиме не хто інший, як сам президент США Дональд Трамп. Сам Келлог лише проведе дискусії із лідерами Європейського Союзу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що у президента США Дональда Трампа поки що немає офіційного плану щодо припинення російсько-української війни.