Курс валют на 10 февраля на черном рынке Киева: доллар стабилен, евро растет

Курс валют в Киеве на 10 февраля: сколько стоят доллар и евро?

По состоянию на 10 февраля 2025 г. курс валют в обменниках на черном рынке Киева демонстрирует стабильность, хотя определенные колебания все же заметны.

Спрос на доллар остается высоким, но значительных скачков в стоимости валюты не наблюдается. Евро, в свою очередь, демонстрирует рост, что может быть связано с ситуацией на международных финансовых рынках и динамикой курса европейской валюты по отношению к доллару.

Курс доллара США (USD/UAH) в обменниках Киева:

Покупка : 41,78 грн

Продажа: 41,73 грн

При покупке от 500$ – 41.55/41.80 грн

– При покупке от 1000$ – 41.60/41.78 грн

– При покупке от 5000$ – 41.80/41.76 грн

Значительные объемы обмена позволяют получить лучший курс, традиционно наблюдаемый на валютном рынке.

Курс евро (EUR/UAH) на черном рынке:

Покупка: 43.35 грн

Продажа: 43.55 грн

Евро показывает восходящий тренд, который может быть следствием текущих экономических факторов в Европе и колебаний на мировых рынках.

Финансисты советуют внимательно следить за рынком и выбирать оптимальный момент для покупки или продажи валюты. Поскольку курс может колебаться в течение дня, перед обменом следует сравнивать предложения разных обменных пунктов.

Ранее "Телеграф" писал , сколько бы вы получили в 2025 году, если бы 100 долларов "пролежали" 5 лет.