В Україні взимку почався дефіцит готівкових доларів. Це пов'язано з одним фактором

Попит підскочив не лише на долари, а й на євро

На українському валютному ринку досить давно спостерігається тенденція до зростання курсу долара. Однак через це банківська система зіткнулася з тим, що в країні розпочався відчутний дефіцит доларових банкнот.

Це стало помітно вже на початку 2025 року. Про це заявили банкіри під час круглого столу, проведеного "Фінансовим клубом".

Як виявилося, взимку почав стрімко зростати курс долара і люди активно скуповували готівку. При цьому імпортери валюти напередодні кінця року робили додаткові запаси, але їх виявилося недостатньо.

"Банки не могли задовольнити весь попит на готівкову валюту з боку населення. Це створило певне навантаження і на каси, і на курс", — розповів начальник управління казначейства "Сенс Банку" Олександр Куцовський.

Фінансові установи зіткнулися з тим, що за два дні потрібно було замовляти валюту, якщо це був обсяг понад 500 доларів. Але, на жаль, курс за цей час міг зрости і саме цей фактор створював додатковий ажіотаж на готівковому валютному ринку.

"Однак щойно населення побачило, що валюти в касах стало достатньо і її можна купувати в потрібному обсязі, а курс стоїть на місці і перестав зростати, то відразу попит на готівкову валюту знизився", — резюмував Куцовський.

Якщо ж клієнти банків стикалися з тим, що в касах вони не могли купити долари, то їхня увага переключалася на євро. І якщо раніше на євро був в Україні мінімальний попит, то зараз люди дедалі більше купують цю валюту.

І експерти прогнозують, що чим більше наша економіка інтегрується в ЄС, тим більше інтересу буде саме до євро серед українців.

Нагадаємо, якщо банкнота має ознаки значного зношування або пошкодження, незалежно від року випуску, власнику грошей можуть запропонувати здійснити операцію інкасо. За цю процедуру клієнту доведеться заплатити комісію за тарифами банку і ціна залежатиме від ступеня пошкодження банкноти.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що таке долари з "зірочками" і в чому їхня особливість. Як виявилося, за подібними "зірковими" доларами полюють колекціонери по всьому світу і такі банкноти можна продати на спеціальних аукціонах за ціною, вищою за їхню номінальну вартість.