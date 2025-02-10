Не так вже й багато: яку субсидію на оренду в Києві можуть отримати ВПО

Розмір субсидії залежить не тільки від доходів

Різні види субсидій допомагають людям заощадити на сплаті за житло та комунальні послуги. Одна з таких доступна лише переселенцям — субсидія на наймання житла може бути призначена в будь-якому регіоні України з 29 січня 2025 року.

Залежно від області та розміру міста, застосовуються коригувальний коефіцієнт, який впливає на остаточний розмір субсидії. Для того, щоб зрозуміти скільки заплатять субсидії для переселенців в Києві, потрібно скористатися певною формулою.

"Телеграф" пропонує розрахувати розмір субсидії на оренду для гіпотетичної родини переселенців з двох працюючих дорослих та двох неповнолітніх дітей. Зарплата подружжя — 30 тисяч грн щомісяця. На оренду віддають понад половину доходу. Субсидія на найм житла — це різниця між розміром граничної вартості оренди житла та обов'язковим платежем.

Гранична вартість оренди житла для Києва

193,6 грн (показник середньої вартості оренди однокімнатної квартири) х 13,65 кв.м. (соціальна норма житла на людину) х 4 (кількість проживаючих) х 1,22 (коригувальний коефіцієнт для Києва) = 12 896 грн

Розмір обов’язкового платежу

30 000 грн (дохід за місяць)/ 4 (кількість людей)/ 2 920 (прожитковий мінімум)/ 2 х 20 = 25,6 %. Для переводу в грн — множать на суму місячного доходу — 7 680 грн.

Субсидія: 12 896 — 7 680 = 5 216 грн.

Приклад розрахунку субсидії на оренду від ПФУ

Враховуючи середню вартість оренди однокімнатної квартири в Києві у 17 тисяч грн за місяць, допомога не покриє навіть третину оплати, однак все ще залишається суттєвою підтримкою.

Раніше "Телеграф" розповідав про умови отримання субсидії на оренду для ВПО. Її призначають не всім.