Українці замерзнуть цієї зими? Експерт розповів, якою буде температура в квартирах восени

За нормативними документами, температура в квартирі має бути не нижче 18 градусів

Наступного опалювального сезону температура в українських квартирах може знизитися до 15–16 градусів через нестачу газу. За найгіршого розвитку подій, у разі відсутності опалення, окремі міста можуть фактично припинити існування.

Відповідний прогноз озвучив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в подкасті Центру економічної стратегії. Він наголосив, що за умов дефіциту газу єдиним способом кардинальної економії стане суттєве зниження температури в оселях і пошук альтернативних видів палива.

Харченко також підкреслив, що без електрики за мінусової температури вижити можна, але відсутність опалення навіть при незначному морозі протягом кількох тижнів призведе до повної зупинки життєдіяльності міста.

"У ситуації, коли не буде газу, і не буде опалення, чи не буде електрики, я особисто вибираю відсутність електрики. Бо якщо буде мінусова температура, без електрики ми виживемо. А якщо не буде опалення, вибачте, міста закриваються. При температурі -1…-2 градуси протягом трьох-чотирьох тижнів місто без опалення просто припиняє існувати", — заявив Харченко.

Крім того, експерти нагадують про проблему занижених тарифів на газ для населення. Директор ЦЕС Гліб Вишлінський у своєму дописі зазначив, що нестача коштів на закупівлю газу через неринкові ціни може призвести до дефіциту енергоресурсів. За його словами, +15-16 градусів у квартирах узимку є цілком реальним сценарієм, за який відповідальність нестимуть ті, хто роками штучно стримував тарифи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Україна цього року обов'язково імпортуватиме газ з-за кордону. Точні обсяги закупівель та їхня вартість наразі не розголошуються, однак забезпечення імпорту визначено одним із головних пріоритетів енергетичної політики країни на 2025 рік.