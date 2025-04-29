"Я думаю, ми близькі". Трамп назвав нові умови перемир’я
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Президент США хоче тимчасово призупинити війну в Україні
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступає за оголошення тимчасового припинення вогню у війні. Його ініціатива передбачає паузу щонайменше на тридцять днів, і Україна вже висловила свою підтримку цій ідеї.
Пропозицію американського лідера озвучив його спеціальний представник Келлог в етері телеканалу Fox News. Він зазначив, що США прагнуть всеосяжного перемир'я, яке, можливо, буде продовжено згодом.
"Президент хоче всеосяжного припинення вогню як мінімум на 30 днів, а потім ми зможемо його продовжити. Якщо подивитися на все, із чим готові працювати українці, то тепер справа за росіянами, за Путіним. Я думаю, ми близькі", — заявив пан Келлог.
Раніше російський президент Путін вже оголошував коротке перемир'я тривалістю три дні у травні (хоча раніше він ніколи не дотримувався оголошених режимів припинення вогню). Україну таке перемир’я не влаштовує, адже не потрібно чекати аж до 8 травня — зупинити вогонь можна зараз.
"Ідея триденного перемир'я – абсурдна. Президент хоче постійне всеосяжне припинення вогню — на суші, у повітрі, на морі, включаючи інфраструктуру – як мінімум на 30 днів, з можливістю продовження", — додав спецпредставник Трампа.
Водночас у Білому домі також висловили позицію, що виступають за встановлення більш тривалого припинення вогню.
Раніше "Телеграф" також писав, що Мелоні розкритикувала "нове перемир'я" Путіна і висунула свою пропозицію