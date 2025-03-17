Одну из платежок за коммуналку хотят убрать: сколько сэкономим и о чем речь

Коммунальные платежки могут стать меньше: в Верховной Раде новая инициатива.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №13095, предусматривающий отмену платы за транспортировку природного газа для бытовых потребителей. Инициатором документа стал народный депутат от "Слуги народа", член бюджетного комитета Максим Заремский.

Согласно тексту законопроекта, украинцев планируют освободить от оплаты услуг транспортировки и распределения газа на период военного положения и еще в течение года после его завершения.

Заремский объясняет свою инициативу тем, что значительная часть населения едва выживает на минимальные зарплаты, пенсии и социальные выплаты, а экономическая ситуация в стране только усугубляется ростом налогов.

Депутат также отмечает, что получал многочисленные жалобы от своих избирателей на платежку за распределение газа, ведь многие газовые сети прокладывались за средства самих потребителей, а не государства.

Стоимость доставки газа операторами ГРМ на 1.02.2025, составляла в среднем 2 грн за м³ с НДС. Но в зависимости от региона и поставщика цены могут немного изменяться. Точную стоимость доставки нужно узнать на сайте МинФин.

Поддержит ли Верховная Рада эту инициативу, пока неизвестно. Однако отмена отдельной платежки за транспортировку газа могла бы стать значительным облегчением для многих украинских семей.

Ранее "Телеграф" писал о том, что после завершения отопительного сезона Украина должна сформировать новый газовый баланс на следующий год. Этим вопросом будут заниматься НАК "Нефтегаз" и правительство. Однако ситуация с импортом газа вызывает множество вопросов. Коснется ли это обычных граждан?