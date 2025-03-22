"Ваша коробка деформирована, заплатите еще": клиент раскритиковал "Новую почту"

Возмущенный клиент обвинил "Новую почту" в несправедливых тарифах на упаковку. Действительно ли компания наживается на своих клиентах?

Один из клиентов Новой Почты обвинил компанию в мошенничестве, заявив, что его заставили дважды заплатить за упаковку. Инцидент произошел при получении посылки после переадресации.

На официальной странице компании Новая Почта в Facebook клиент рассказал, что при получении посылки на отделении компания положила его товар в коробку "Новой Почты", за что он заплатил. Однако после переадресации на другое отделение ситуация изменилась: "Взяли и эту свою коробку положили в еще большую коробку – за которую мне снова пришлось доплатить", – написал он.

Возмущенный клиент обратился в службу поддержки, но там ему объяснили, что первая коробка была "деформирована", поэтому ее пришлось упаковать в другую.

"То есть вы при доставке сами же деформировали свою коробку, и я должен еще платить за другую? Гениально", – саркастически отметил мужчина, добавив фото и видео.

В ответ на претензии клиента "Новая Почта" опубликовала официальное заявление: "Согласно стандарту качественной упаковки (страница 13, пункт 4 "Требования качественной упаковки"), коробка должна быть минимум из 3-слойного гофрокартона, без деформаций, разрывов, влажных пятен или щелей. упаковано" .

Такой подход еще больше разозлил клиента: "Вы издеваетесь? Вы упаковали товар в коробку, сами же ее деформировали, а потом положили в другую и заставили меня платить еще раз?! Тогда, может, в 10 коробок положите и снимайте плату за каждую?!"

Однако компания настаивала на своем, заявив, что "стоимость упаковки в накладной переадресации не добавлена, оплата была только за доставку".

В ситуацию вмешались и другие клиенты компании, поддержавшие возмущенного мужчину. Один из них отметил, что коробки "Новой Почты" часто не соответствуют заявленным характеристикам и не выдерживают рекомендуемый вес.

"На сайте указано, что коробка должна быть из 3-слойного гофрокартона. Но есть разные виды гофрокартона – T-21, T-22, T-24, T-25. Судя по тому, как они мнутся, похоже, что используется самый дешевый вариант T-21, который не очень качественный".

Пользователь также обратил внимание, что цена упаковки "Новой Почты" завышена, и, вероятно, компания использует более дешевые материалы, не соответствующие заявленному качеству.

Ситуация вызвала бурное обсуждение среди клиентов компании. Некоторые из них даже призвал "Новую Почту" объяснить, какой именно гофрокартон они используют для упаковки и соответствует ли он своей стоимости.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в последнее время в соцсетях все чаще можно встретить возмущенные отзывы клиентов о работе Новой Почты. Люди делятся своими историями, и среди них особенно резонансной стала ситуация, описанная бывшей работницей компании. Она рассказала о непонятных проблемах с получением посылок, а также об удивительной "компенсации" от Новой Почты.