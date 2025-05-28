Нові ліміти на перекази, зростання цін, правила мобілізації і не тільки: що зміниться з 1 червня в Україні

"Телеграф" розповідає все про зміни, які почнуть діяти вже за кілька днів

З 1 червня для українців очікується низка змін у різних сферах. Вони стосуватимуться мобілізації, цін на продукти, лімітів на переказ коштів, вартості техогляду, правил мобілізації для однієї з категорій громадян, а також багато іншого.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найзначніші зміни з першого дня літа.

Ціни на продукти

У червні варто очікувати на подорожчання хлібобулочних виробів. Зростання буде на рівні 1,5-2%. Про це пише Главком, посилаючись на слова експертів.

ймовірно, відбудеться незначне здешевлення овочів — до 7% проти травневих цін. Спад цін може торкнутися ріпчастої цибулі та капусти білокачанної. Середня ціна на картоплю може знизитися до 30 грн/кг (-15,6 %), що, звичайно, залежатиме від обсягів постачання, умов зберігання та логістики.

Ціни на салатні овочі можуть знизитися в порівнянні з нинішніми до 10%.

Ліміт переказу коштів на картку

З 1 червня в Україні набудуть чинності обмеження на карткові перекази. Їх зменшать із 150 до 100 тисяч гривень на місяць.

Обмеження не стосуватимуться осіб із підтвердженими джерелами доходів, волонтерів та благодійних організацій, а також клієнтів, які здійснюють перекази між власними рахунками в одному банку.

Для підвищення ліміту переказ клієнту необхідно надати банку деякі документи:

довідки ОК5 чи ОК7;

податкова декларація;

зарплатні документи;

підтвердження виплат від держави;

документи членів сім’ї або про волонтерську діяльність.

Банікер Сергій Мамедов розповів 24 Каналу, що ці ліміти на переклади запроваджуються саме для протидії шахрайству.

"Лише у 3 – 5% випадків громадяни скаржаться на проблеми, пов’язані з картковими лімітами. Однак у більшості випадків ситуацію вдається оперативно врегулювати: якщо людина може підтвердити джерело доходу, ліміт переглядається на її користь", — сказав він.

Мобілізація

З 1 червня 2025 року для чоловіків призовного віку з числа ВПО набувають чинності оновлені правила мобілізації.

Що входить до вимог:

Необхідно повідомити нову адресу ТЦК протягом 10 днів із моменту переїзду.

Сповістити ТЦК у разі, якщо ви плануєте повернутися до рідного регіону. Зробити це потрібно не менше, ніж за три дні до від’їзду.

Зареєструйтесь на військовий облік під час переїзду. Тобто при зміні місця проживання ВПО чоловічої статі призовного віку мають стати на військовий облік за новим місцем перебування.

Пред’явіть документи, що засвідчують особу (у тому числі паспорт та посвідчення ВПО). Якщо деякі з ваших документів були втрачені, потрібно мати будь-який документ, який міг би підтвердити вашу особу та статус.

Техогляд

З 1 червня в Україні злетить вартість проходження техмогляду. Варто зазначити, що підвищення цін очікується значне – у деяких випадках на 700-800 гривень.

для легкових та вантажних авто до 3,5 тонн ціна зросте з 1050 до 1700 грн;

для автобусів та вантажівок понад 3,5 тонни — з 1500 до 2300 грн;

для причепів та мотоциклів – зліт цін відбудеться до 2300 грн залежно від категорії.

Крім того, із 300 до 500 гривень подорожчає послуга внесення позначки міжнародного сертифікату техогляду – з 300 до 500 грн.

3G інтернет зникне

"Київстар" з 24 червня 2025 року перейде на нову технологію 4G, а стара технологія 3G перестане працювати з дванадцятої години ночі. Це нововведення стосуватиметься мешканців Києва. Абонентам потрібно буде лише включити новішу технологію зв’язку на своєму телефоні.

Передача частот на користь 4G дозволить:

збільшити швидкість мобільного Інтернету;

зменшити навантаження на мережу;

покращити стабільність з’єднання, особливо в години пікового навантаження.

Більшість абонентів не відчує змін, оскільки вони вже використовують 4G.

Нова функція в "Дія"

1 червня 2025 року у додатку "Дія" з’явиться платна функція мультишерингу. З початку літа за можливість надсилати кілька цифрових копій документів із державних реєстрів доведеться платити.

Мультишеринг — це послуга, яка дозволяє надавати одразу кілька копій документів із державних реєстрів. Вона стане платною лише для компаній, які звертаються до користувачів "Дії" з проханням надати документи для ідентифікації.

Вартість нової функції буде 21 500 гривень, як одноразова плата за підключення та 9,80 гривні за кожен запит на документи.

Нова платіжка

З 1 червня українці, які є власниками великих квартир чи будинків, будуть змушені платити ще одну платіжку – податок на нерухомість.

Згідно з Податковим кодексом, встановлено максимальну ставку, тобто 1,5% від мінімальної зарплати на січень минулого року. У більшості містах було вставлено максимальний податок, наприклад, у Києві. Але є й ті, що платитимуть лише 0,5% — Кропивницький. Перший платитиме 106,5, другий — 35,5 гривні.

Якщо є квартира трохи більше 60 кв., будинок трохи більше 120 кв. або те й інше, але не більше 180 кв. разом, то сплачувати цей податок не потрібно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи чекати на українців змін з тарифами з 1 червня.