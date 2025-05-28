Нові ліміти на перекази, зростання цін, правила мобілізації і не тільки: що зміниться з 1 червня в Україні
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"Телеграф" розповідає все про зміни, які почнуть діяти вже за кілька днів
З 1 червня для українців очікується низка змін у різних сферах. Вони стосуватимуться мобілізації, цін на продукти, лімітів на переказ коштів, вартості техогляду, правил мобілізації для однієї з категорій громадян, а також багато іншого.
"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найзначніші зміни з першого дня літа.
Ціни на продукти
У червні варто очікувати на подорожчання хлібобулочних виробів. Зростання буде на рівні 1,5-2%. Про це пише Главком, посилаючись на слова експертів.
ймовірно, відбудеться незначне здешевлення овочів — до 7% проти травневих цін. Спад цін може торкнутися ріпчастої цибулі та капусти білокачанної. Середня ціна на картоплю може знизитися до 30 грн/кг (-15,6 %), що, звичайно, залежатиме від обсягів постачання, умов зберігання та логістики.
Ціни на салатні овочі можуть знизитися в порівнянні з нинішніми до 10%.
Ліміт переказу коштів на картку
З 1 червня в Україні набудуть чинності обмеження на карткові перекази. Їх зменшать із 150 до 100 тисяч гривень на місяць.
Обмеження не стосуватимуться осіб із підтвердженими джерелами доходів, волонтерів та благодійних організацій, а також клієнтів, які здійснюють перекази між власними рахунками в одному банку.
Для підвищення ліміту переказ клієнту необхідно надати банку деякі документи:
- довідки ОК5 чи ОК7;
- податкова декларація;
- зарплатні документи;
- підтвердження виплат від держави;
- документи членів сім’ї або про волонтерську діяльність.
Банікер Сергій Мамедов розповів 24 Каналу, що ці ліміти на переклади запроваджуються саме для протидії шахрайству.
"Лише у 3 – 5% випадків громадяни скаржаться на проблеми, пов’язані з картковими лімітами. Однак у більшості випадків ситуацію вдається оперативно врегулювати: якщо людина може підтвердити джерело доходу, ліміт переглядається на її користь", — сказав він.
Мобілізація
З 1 червня 2025 року для чоловіків призовного віку з числа ВПО набувають чинності оновлені правила мобілізації.
Що входить до вимог:
- Необхідно повідомити нову адресу ТЦК протягом 10 днів із моменту переїзду.
- Сповістити ТЦК у разі, якщо ви плануєте повернутися до рідного регіону. Зробити це потрібно не менше, ніж за три дні до від’їзду.
- Зареєструйтесь на військовий облік під час переїзду. Тобто при зміні місця проживання ВПО чоловічої статі призовного віку мають стати на військовий облік за новим місцем перебування.
- Пред’явіть документи, що засвідчують особу (у тому числі паспорт та посвідчення ВПО). Якщо деякі з ваших документів були втрачені, потрібно мати будь-який документ, який міг би підтвердити вашу особу та статус.
Техогляд
З 1 червня в Україні злетить вартість проходження техмогляду. Варто зазначити, що підвищення цін очікується значне – у деяких випадках на 700-800 гривень.
- для легкових та вантажних авто до 3,5 тонн ціна зросте з 1050 до 1700 грн;
- для автобусів та вантажівок понад 3,5 тонни — з 1500 до 2300 грн;
- для причепів та мотоциклів – зліт цін відбудеться до 2300 грн залежно від категорії.
Крім того, із 300 до 500 гривень подорожчає послуга внесення позначки міжнародного сертифікату техогляду – з 300 до 500 грн.
3G інтернет зникне
"Київстар" з 24 червня 2025 року перейде на нову технологію 4G, а стара технологія 3G перестане працювати з дванадцятої години ночі. Це нововведення стосуватиметься мешканців Києва. Абонентам потрібно буде лише включити новішу технологію зв’язку на своєму телефоні.
Передача частот на користь 4G дозволить:
- збільшити швидкість мобільного Інтернету;
- зменшити навантаження на мережу;
- покращити стабільність з’єднання, особливо в години пікового навантаження.
Більшість абонентів не відчує змін, оскільки вони вже використовують 4G.
Нова функція в "Дія"
1 червня 2025 року у додатку "Дія" з’явиться платна функція мультишерингу. З початку літа за можливість надсилати кілька цифрових копій документів із державних реєстрів доведеться платити.
Мультишеринг — це послуга, яка дозволяє надавати одразу кілька копій документів із державних реєстрів. Вона стане платною лише для компаній, які звертаються до користувачів "Дії" з проханням надати документи для ідентифікації.
Вартість нової функції буде 21 500 гривень, як одноразова плата за підключення та 9,80 гривні за кожен запит на документи.
Нова платіжка
З 1 червня українці, які є власниками великих квартир чи будинків, будуть змушені платити ще одну платіжку – податок на нерухомість.
Згідно з Податковим кодексом, встановлено максимальну ставку, тобто 1,5% від мінімальної зарплати на січень минулого року. У більшості містах було вставлено максимальний податок, наприклад, у Києві. Але є й ті, що платитимуть лише 0,5% — Кропивницький. Перший платитиме 106,5, другий — 35,5 гривні.
Якщо є квартира трохи більше 60 кв., будинок трохи більше 120 кв. або те й інше, але не більше 180 кв. разом, то сплачувати цей податок не потрібно.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи чекати на українців змін з тарифами з 1 червня.