Тарифы и субсидии: сколько украинцы будут платить за коммуналку с 1 июня

Тем гражданам, что уже получали субсидию, на неотапливаемый период ее переназначили автоматически

Оплата коммунальных услуг волнует украинцев, поскольку время от времени в Украине происходит рост тарифов. Особенно эта статья расходов бьет по карману во время войны, когда многие люди потеряли жилье и работу.

Что будет с коммуналкой в июне и ждать ли изменений тарифов, разбирался "Телеграф".

Обо всем, что изменится в новом сезоне, подробнее читайте в материале "Новые лимиты на переводы, рост цен, правила мобилизации и не только: что изменится с 1 июня в Украине"

Тарифы на коммуналку в июне 2025 года

С 1 июня в Украине не ожидается повышение цен на коммунальные услуги.

Тариф на электроэнергию 4,32 грн/кВт-ч и 2,16 грн/кВт-ч с 23:00 до 07:00 для владельцев двухзонных счетчиков будет действовать, по меньшей мере, до конца октября 2025 года.

Относительно стоимости газа, "Нафтогаз" ранее объявил, что она останется на уровне 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2026 года. Годовые цены других поставщиков колеблются от 7,79 до 9,99 грн за куб.

Тарифы на водоснабжение, по крайней мере, на уровне Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в июне не будут повышаться. В то же время в некоторых общинах местные власти могут это делать.

Субсидии в июне: что изменится

Большинству граждан, уже получавших субсидию, льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг автоматически переназначена на период неотапливаемого сезона – с 1 мая по 30 сентября.

Обращаться за перерасчетом следует только в случае изменения состава семьи, имущественного положения или других важных обстоятельств.

Для начисления субсидии в июне необходимо подать обновленные документы в Пенсионный фонд в течение 30 дней. В то же время льгота будет назначена с начала неотапливаемого периода.

Напомним, украинцы, которые имеют задолженность за коммунальные услуги и выехали за границу, могут столкнуться с арестом банковских счетов и другими санкциями. То же самое касается и тех, кто остался в стране.